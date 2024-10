‘De Viernes’ anuncia su invitada bomba para hoy, viernes 18 de octubre

Después del fallido reencuentro en el que se esperaba la reconciliación de Carmen Borrego con su hijo de la semana pasada, De viernes vuelve a la carga con un hijo de famoso molesto con su familia. Después de que Ángel Cristo Jr, Carlo Costanzia y José María Almoguera hayan pasado por el plató para criticar a sus familias, esta noche es el turno de la hija de una de las cantantes más famosas de nuestro país y que siempre está en el punto de mira. Se trata de una historia llena de puntos que todavía no se conocen pese a que forma parte de una de las sagas más famosas y de que ha protagonizado programas y portadas de revistas, pero todavía le quedan cosas por contar.

La invitada de la noche asegura sentirse abandonada «como un perro» después de que su familia se haya roto por completo en los últimos años. Su madre y su hermano no tienen comunicación con ella y tampoco entre ellos, por lo que se puede decir que han roto por completo la relación, pero no será hasta hoy cuando lo haga oficial ante las cámaras de Telecinco. Isa Pantoja se sentará en el plató para dar una de las entrevistas más complicadas de su vida, ya que contará a los espectadores los motivos para dejar de ser una más de la familia Pantoja y decidir comenzar una nueva vida sin nada que le una a su familia adoptiva. Junto a su marido Asraf Beno, que estará con ella en directo, contará algunos de los momentos más complicados que ha vivido en Cantora durante su infancia y adolescencia. Seguro que no faltarán palabras para Julián Muñoz semanas después de su fallecimiento, ya que ella siempre ha dejado claro que su relación con él fue buena y que le consideró como un padre durante el tiempo que duró su relación con Isabel Pantoja.

El programa ya ha publicado un avance de la entrevista grabada en la que Isa lanza algunas frases demoledoras contras su madre como que se «ha tenido que chocar con la pared para entender que no va a estar» y que siente que «hubiese perdido una madre por segunda vez». Hay que recordar que la pequeña de los Pantoja llegó a España tras una comentada adopción cuando era solo una niña.

Aunque parte de la entrevista será grabada, De viernes anuncia que la protagonista estará después en directo en el plató para anunciar su decisión con su familia ante las cámaras.

La boda de Ángel Cristo Jr. se podrá ver en exclusiva en De Viernes

El hijo de Bárbara Rey ha dado el ‘sí quiero’ a Ana Herminia Illas hace solo unas horas, una ceremonia marcada por las ausencias de su madre y su hermana. Debido a que se produjo un jueves por la noche, el programa tendrá imágenes de lo que allí pasó en exclusiva, aunque se espera que en los próximos días se pueda ver a los novios protagonizando la portada de alguna de las revistas del corazón.

Por último, también se vivirá un reencuentro entre los actores Jeannette Rodríguez y Carlos Mata, que en los años ochenta saltaron a la fama gracias a sus papeles en series como Cristal y La dama de rosa, que marcaron a la audiencia de toda España y de América Latina en la época dorada de las telenovelas.