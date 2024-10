El pasado viernes, en el programa De Viernes presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, los espectadores pudieron ser testigos de uno de los instantes más esperados en el mundo del corazón. ¿El motivo? Carmen Borrego y José María Almoguera coincidieron en el mismo plató. En un primer momento parecía que íbamos a vivir un cara a cara entre madre e hijo, pero lo cierto es que ese cruce de palabras se dio a través de pantallas. Algo que dejó en shock a los espectadores, puesto que no era para nada lo que esperaban ni mucho menos. En ese programa de De Viernes, la primera en sentarse en el plató fue la hija de María Teresa Campos. De esta forma, concedió una entrevista en el que dio a conocer su punto de vista sobre lo que ha ocurrido con su hijo durante todo este tiempo. José María Almoguera, por su parte, se encontraba en otra sala escuchando ese testimonio atentamente.

Posteriormente, el hijo de Carmen Borrego hizo exactamente lo mismo: concedió una entrevista bajo la atenta mirada de su madre, que estaba en otra sala. Un encuentro de lo más extraño que, como era de esperar, generó muchas reacciones y la gran mayoría de ellas no muy positivas. Los compañeros de Vamos a ver, programa en el que habitualmente colabora la hermana de Terelu Campos, se han mostrado bastante descontentos con ese peculiar cara a cara que madre e hijo tuvieron hace unos días en el programa De Viernes. El pasado martes, Carmen Borrego acudió al plató de Vamos a ver para comentar la actualidad y, por ende, hablar sobre la entrevista que concedió el pasado viernes y que tanto ha dado de qué hablar. «¿Estás molesta con nosotros? Conmigo en particular», comenzó preguntando Joaquín Prat a su compañera en directo, al ser consciente de que fue uno de los más críticos con ella.

Entre otras cuestiones, el presentador ha asegurado que, según él, madre e hijo «han estirado el chicle» de su polémico distanciamiento. Y lo han hecho «todo lo que han querido». Ante estas declaraciones, y como no podía ser de otra manera, la hija de María Teresa Campos no tardó en pronunciarse: «No, no estoy molesta con las personas… Estoy molesta con situaciones que creo que no son justas».

Acto seguido, la hermana de Terelu Campos continuó explicándose: «Ayer tú dijiste que no se puede estirar más el chicle. No te puedo dar más la razón. Un chicle para mí amargo y que me encontré cuando vine de Supervivientes». Y añadió: «Cuando llego de Honduras, yo tengo un contrato firmado y llego al plató para hablar de mi concurso, y me encuentro con esto y de lo único que puedo hablar es de esto. Después, yo cumplí un contrato con este programa en el que me senté a hablar de mi hijo porque era la noticia. Y lo mismo he hecho el viernes».

Estas declaraciones de Carmen Borrego en Vamos a ver no convencieron en absoluto a varios de sus compañeros. Entre ellos, Alessandro Lequio. El tertuliano no tardó en decirle lo que pensaba al respecto: «Si dices que tienes la obligación contractual y luego te abrazas detrás de las cámaras, como mínimo sería un engaño a la audiencia». Recordemos que los presentadores de De Viernes aseguraron que, detrás de cámaras, madre e hijo se dieron un abrazo. Eso sí, él no quiso coincidir con ella en plató.

Es por eso que Joaquín Prat hizo saber a Carmen que no veía normal que ese reencuentro se haya producido de esa manera, «pero sí televisáis esa pantalla partida». A pesar de ser consciente de la opinión de sus compañeros, la tía de Alejandra Rubio quiso seguir defendiéndose al alegar que hay cuestiones que hace por petición expresa de su hijo: «Cuando uno se expone, tiene que aguantar el chaparrón y las opiniones. Yo no puedo ir en contra de las opiniones de cada uno de vosotros», aseguró.