‘De viernes’ consigue hoy el ‘cara a cara’ más esperado del año

El plato fuerte de la semana en el mundo del corazón lo tendrán esta semana los espectadores de De viernes, el programa que ha conseguido tener a los dos grandes protagonistas del universo Mediaset del último año. Santi Acosta y Bea Archidona vivirán uno de los enfrentamientos que todos los medios han querido tener, pero solo el programa de Telecinco lo tendrá, por lo que se espera que consiga grandes audiencias. Será la primera vez que estos dos invitados se vean las caras en mucho tiempo y que tengan un conversación después de que uno de ellos no haya dejado de atacar a la otra parte en los últimos tiempos.

Carmen Borrego y José María Almoguera, madre e hijo, tendrán que solucionar sus graves problemas ante las cámaras después de la polémica llamada que la hija de María Teresa Campos hizo el pasado viernes en la que no estaba en su mejor momento. Aquella conversación se produjo después de que él abriese la puerta a dejar que ejerciese como abuela, algo que hasta ahora no ha podido hacer desde el nacimiento de su nieto. El enfrentamiento ha llegado a vivir momentos tan duro como cuando José María decidió dar mal la dirección del hospital en el que había nacido su hijo para que su propia madre no pudiera ir a conocerlo. El gran conflicto entre ellos nació después de que Carmen protagonizase una portada de una revista anunciando que sería abuela, pero en ella no aparecían los padres, algo que no gustó nada a José María y a Paola, siendo ese el momento en el que rompieron relación con ella después de sentir que les habían traicionado al dar una noticia que ellos deberían haber podido contar cuando hubieran querido.

Desde que Carmen se marchó a Honduras para concursar en Supervivientes- aunque estuvo pocas semanas en la isla- las cosas han cambiado mucho, ya que su hijo aprovechó ese momento para anunciar su separación de la madre de su hijo. Desde entonces este culebrón se ha complicado todavía más y no ha servido para que madre e hijo acerquen posturas.

Después de muchos meses, parece que el momento está más cerca y podrían recuperar la relación, aunque antes De viernes les hará comentar algunos de los puntos más polémicos que se han vivido. Seguro que recordarán las declaraciones más incendiarias de José María y sonarán los audios en los que Paola critica a la familia Campos.