Valeri Cuéllar demanda a Álvaro Escassi tras acusarla de extorsión: «Está harta»

Hace tan solo unos días, en la última entrega de la temporada de De Viernes, pudimos ver cómo Álvaro Escassi acudió como invitado. El finalista de Supervivientes 2025 lo hizo para dar a conocer en qué punto se encuentra tras haber roto su relación con Sheila Casas. Es más, no tuvo reparos a la hora de confirmar los verdaderos motivos por los que él y la abogada han decidido poner punto y final a su noviazgo. Pero no todo queda ahí, puesto que, inevitablemente, también se mencionó en alguna que otra ocasión a Valeri Cuéllar, la joven con la que tuvo un idilio y por la que María José Suárez quiso alejarse de él. No podemos olvidar que la colombiana mantiene una guerra judicial contra Álvaro Escassi desde hace meses por todo lo sucedido. Ahora, todo se complica aún más tras la nueva decisión de Valeri contra el ex jinete.

¿A qué nos referimos, exactamente? Ha querido iniciar acciones legales contra el finalista de Supervivientes 2025 por lo que dijo sobre ella en esa nueva entrevista que concedió a los compañeros de De Viernes. Una información que ha sido confirmada el pasado lunes 28 de julio por Leticia Requejo, colaboradora de televisión, en la nueva entrega del programa TardeAR: «A primera hora de la mañana ha decidido dar un paso más allá y denunciar por lo civil al ex jinete», comenzó diciendo la periodista. Acto seguido, quiso dar mucha más información sobre por qué la colombiana habría dado ese paso: «El motivo de esta denuncia es que Álvaro no deja de decir que Valeri la extorsionó». Es más que evidente que, después de todo lo que ha ocurrido en estos meses, la colombiana no está dispuesta a dejar pasar por alto cualquier tipo de comentario que el ex jinete haya hecho en su contra.

Debemos tener en cuenta que, hace aproximadamente un año, Valeri Cuéllar denunció a Álvaro Escassi por la vía penal por nada más y nada menos que revelación de secretos. Ahora, «harta» de escuchar al finalista de Supervivientes 2025 decir que fue «víctima de una extorsión», la colombiana ha querido tomar cartas en el asunto.

Lejos de que todo quede ahí, Antonio Rossi quiso aclarar que Álvaro Escassi aseguró que «se sintió extorsionado», y lo hizo en una entrevista donde no solamente arremetió contra María José Suárez por su actitud en los últimos días, sino que también dio detalles sobre los motivos de su ruptura con Sheila Casas.

Aun así, es importante hacer mención que Álvaro Escassi trató de dejar a un lado ese lío judicial, dejando muy claro que se mostraba «arrepentido de haberle interpuesto una demanda» a Valeri Cuéllar. Y es que, hace un año, la colombiana le demandó por revelación de secretos y vulneración del honor al haber expuesto detalles personales de su relación sexual y mensajes íntimos. Él, por su parte, hizo lo propio con ella, por «extorsión» y «chantaje».