V (BTS) se sincera sobre su momento más complicado junto a la banda

El pasado lunes, V (BTS) celebró el lanzamiento de su álbum debut en solitario, Layover, con una aparición en el programa de bebida Suchwita de Suga, uno de sus compañeros dentro de la exitosa banda de K-pop más famosa del mundo.

Durante la conversación, V reflexionó sobre un momento complicado en el grupo que tuvo lugar en el año 2018. «Cuando pienso en Taehyung, me viene a la mente mucho el año 2018, durante nuestras promociones de Fake love», dijo Suga, a lo que V respondió: «Fue el momento más difícil de mi vida».

En ese momento se pudo ver un vídeo de los agradecimientos de BTS en el discurso de los MAMA Awards de 2018, en el que V le decía a todos los presentes: «Incluso si muero y vuelvo con vida, lo que no cambia es que ARMY es un regalo tan precioso para mí».

V explicó que en aquel momento «comencé a compararme con los demás. Porque mi ritmo es más lento que el de los miembros y mis pensamientos son un poco diferentes… ¿es por eso que estoy más agotado?, pensé mucho en esto», recordó el artista.

«Cada vez que miraba a nuestros miembros cuando actuamos, pensaba ‘los miembros son tan perfectos y disfrutan el escenario. ¿Pero por qué soy el único así?’ En términos relativos, mi agotamiento fue severo», explicaba ante la atenta mirada de Suga.

El momento crítico llegó antes del lanzamiento de Fake Love. «Estaba tan exhausto que pregunté: Ya que mañana sólo tenemos práctica de baile, ¿estaría bien si nos tomáramos un día libre?. Pero nos estábamos preparando para nuestro regreso y era una práctica de baile importante, así que no podíamos descansar. … Toda esta negatividad se acumuló dentro de mí”, recordó.

«No pensé que pudiera hacer nada en ese estado, así que seguí pensando en formas en las que podría descansar, pero no podía pensar en nada, así que incluso pensé que debería lastimarme [‘Si me lastimo, ¿me lastimaría? ¿Podrás descansar?’]. Pensé que debería lastimarme, pero ahora quiero cambiar ese yo del pasado», recordó el artista.

Yoongi mentioned that Taehyung’s weight gain in 2018 was due to stress eating.

🐱: you stress ate and you became a bear during FAKE LOVE~

TAEHYUNG ON SUCHWITA pic.twitter.com/ETWkCzTyHe

— V Philippines 🇵🇭 ʟᴀʏᴏ(ꪜ)ᴇʀ (@TAETAE_PH) September 11, 2023