Kiko Matamoros y Fani Carbajo tuvieron un fuerte enfrentamiento durante el último ‘Debate de las tentaciones’. El colaborador y la concursante de ‘La última tentación’, se enzarzaron en una discusión que terminó con Kiko desvelando la cantidad económica, que se embolsó la madrileña por participar en la secuela de ‘La isla de las tentaciones’.

Muy enfadado, Kiko desveló el sueldo que cobraría, no solo Fani, sino varios de los concursantes de ‘La última tentación’. De esta forma, tras su discusión con la concursante, el colaborador desveló uno de los mayores misterios del reality de Telecinco.

“Yo por 50.000 euros también me lo pensaba”, señaló Kiko Matamoros. Unas declaraciones con las que confirmaba el sueldo que había recibido Fani por participar en el nuevo reality de la cadena.

Fani: «Kiko es un hipócrita, busca el aplauso fácil. Él ha hecho lo mismo que yo» 🔴 #TentaciónDBT3 https://t.co/qk4QGyMazD pic.twitter.com/TpYFga4ypM — La Última Tentación (@islatentaciones) October 4, 2021

La discusión entre ambos comenzó, después de que Kiko criticase la relación de Fani y Christofer, tachando a la concursante de ser una “sádica”. Mientras que Sandra Barneda intentaba frenar sus declaraciones. “Kiko, por favor. Me voy a poner seria. Ni sádico ni ofensas ni nada”, señaló la presentadora del formato.

Fani entró en directo muy enfadada, señalando que Christofer no hace nada en su vida diaria, y que es ella quien le mantiene. “Él no hace nada, porque no busca trabajo. No hace ni el amago. Lo mantengo yo. Quiero darme cuenta de si está conmigo porque quiere o porque está cómodo. No estoy enamorada al 100%, él lo sabe”.

“Yo no he hecho nada delante de las cámaras. Cuando me den 50.000 euros por ir a ‘La isla de las tentaciones’ me lo pensaré, pero de momento no”, señaló Kiko, confirmando que Fani es uno de los grandes ganchos de esta edición, al ser una de las concursantes mejor pagadas de ‘La última tentación’.