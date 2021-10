‘La última tentación’ no está dejando indiferente a nadie. Durante la última entrega, uno de los momentos que más dio que hablar fue el reencuentro entre Gonzalo Montoya y Fani Carbajo. Ambos coincidieron durante la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’, y su relación nunca ha sido demasiado cordial.

Desde que Gonzalo entró por la puerta de la villa de ‘La última tentación’, el pasado miércoles, la tensión entre ambos ex concursantes de ‘La isla de las tentaciones’ se hizo evidente. Y ahora, Fani ha desvelado el verdadero motivo de su mala relación con el sevillano.

A través de un vídeo en su canal de Mtmad, Fani ha intentado ser lo más sincera posible, a la hora de explicar las razones que le han llevado a tener una relación tan tirante con Gonzalo Montoya.

💥 FANI ESTALLA CONTRA GONZALO 💥

El motivo real de su enemistad https://t.co/sy04efJYdf #LaÚltimaTentación pic.twitter.com/DnKJiHTGym — mtmad (@mtmad) October 1, 2021

“Ya sabéis cómo soy de sincera. Voy a intentar ser lo más light y lo más maja posible con la gente que me cae mal. Gonzalo es una persona que, aunque no lo quiera reconocer, es muy envidioso y le da mucha rabia que la gente pueda rehacer su vida y que él no la haya conseguido rehacer con Susana. De ahí a que se meta conmigo y con Cristofer y que actualmente también se meta con el novio de Susana, que le haga burlas y le falte el respeto, porque es lo único que el sabe hacer: insultar, faltar el respeto y menospreciar a las personas”, explicó a través de su canal de Mtmad.

Y añadió: “Lo que le ocurre a Gonzalo no es solamente que le moleste que yo haya vuelto con Cristofer porque a el ni le va ni le viene (…).lo que le pasa a Gonzalo es que yo, que era una desconocida, haya tenido en televisión más éxito que él cuando él venía de Gran Hermano”.

Muy contundente, Fani ha asegurado que Gonzalo «se ha enganchado a nuestra popularidad para conseguir unos minutos de televisión porque por él mismo no vale, no interesa, entonces recurre a mí y a Christofer. Si una persona se sienta para hablar de su vida, pues perfecto, pero si se sienta para hablar de mi relación… Gonzalo no para de hacerlo en redes sociales”.