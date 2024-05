‘Tu cara me suena’: ¿quién ha ganado la Gala 7 del programa?

La Gala 7 de Tu cara me suena ha estado marcada por la victoria de una concursante que se estrena en esta temporada después de varias semanas en las que Raoul Vázquez no ha dado opción a sus compañeros. Los dos primeros puestos los ocupan dos concursantes que amenazan a los grandes favoritos.

David Bustamante, Julia Medina y Conchita no han tenido su mejor noche, por lo que los tres cantantes profesionales se han quedado fuera del top 3, algo que no es habitual. El jurado y el público han premiado más las imitaciones que las voces, algo que convierte al programa de Antena 3 en impredecible.

🏆 Líder y lo MÁS VISTO del viernes. ✨ 😎 La semana que viene en #TCMS, seguimos haciendo MAGIA. 🌂 📲 https://t.co/yt97gAcuDC pic.twitter.com/IyaOfNPUSf — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) May 18, 2024

Raoul, el líder destacado de la clasificación, no ha tenido su mejor noche con el reto que ha supuesto su imitación de Elvis Crespo con la canción Píntame. Esta vertiente latina no le ha servido para llevarse una puntuación alta, aunque ha continuado con un nivel muy alto, como es habitual en el ex concursante de OT 2017.

La de este viernes ha sido la hasta ahora mejor noche de Juanra Bonet, que ha conseguido con su imitación de Pino D’Angiò, mítico cantante italiano que se convirtió en estrella mundial con su hit Qué idea. El presentador ha sacado su voz más grave para dejar una interpretación impecable, aunque al final de la canción ha metido la pata.

Tras una gran actuación ha rematado la canción dedicándole una frase a Lolita. «Te faccio l’amore con con la laringe», ha dicho en un italiano completamente inventado provocando que el jurado le llamase la atención, especialmente la hija de Lola Flores. «Has estado muy bien, si no hubieras eructado dos o tres veces», le ha afeado por su tono de voz extra grave. Pese a todo, Carlos Latre y Llácer se ponían serios y le avisaban de que tendría una gran puntuación y de que podría estar entre los candidatos a ganar la gala.

Supremme de Luxe ha sido la encargada de cerrar la gala con una de las pruebas más complicadas al tener que imitar a Despistaos junto a ellos en el escenario. Además de poder ensayar y recibir sus consejos, su actuación ha sido impecable y en muchos momentos ha costado diferencias a Dani, el cantante original del grupo, con la concursante de Tu cara me suena.

El jurado ha quedado completamente sorprendido y Llácer dejaba claro que sus 12 puntos irían para ella, por lo que automáticamente se convertía en candidata a ganar.

Con el jurado completamente entregado a Juanra y a Supremme, ha sido el público quien ha tenido la última palabra, votando muy parecido a los expertos y ha dejado una gala con una victoria por tan solo dos puntos de diferencia. La primera drag queen de la historia ha conseguido su primera victoria en el programa, algo que ya queda para el recuerdo.

Bonet, con su habitual humor, celebraba no haber ganado para no tener que volver a cantar una canción tan complicada como la que ha tenido esta semana. Supremme de Luxe no ha dudado en lanzar buenas críticas al segundo de la noche, del que ha dejado claro que «se lo está empezando a creer» y que está teniendo un concurso en el que llegará muy arriba.

Los 3.000 euros de premio los ha podido donar a la fundación 26 de diciembre, que «trabaja con personas mayores del colectivo LGTBI» y que ayudan a las personas que envejecen y están solas por culpa de su condición sexual o que deben «volver a meterse en un armario» por irse a vivir a una residencia.

Así queda la clasificación general de Tu cara me suena

Tras esta victoria Raoul sigue como líder destacado con 126, seguido por Julia Medina (117), Bustamante (110) y Supremme (100). Por abajo, Valeria Ros sigue siendo el farolillo rojo con 65 puntos, por detrás de Miguel Lago (70) y Juanra (85).