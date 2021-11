‘Tu cara me suena 9’ vive este viernes 19 de noviembre la tercera gala en la que los concursantes tendrán que seguir demostrando su talento. Aquí tienes la lista completa de canciones que cantarán los participantes del programa de imitadores de Antena 3.

Eva Soriano

La humorista se vuelve a enfrentar a un reto en el que tendrá que demostrar su capacidad para bailar. Su leyenda comienza a acrecentarse después de imitar a Georgie Dann solo unos días después de fallecer y de que la cantante cubana haya roto con su pareja, el cantante Shawn Mendes.

Los Morancos

El dúo cómico tendrá que convertirse en dos niños como lo eran Antonio y Carmen Morales cuando probaron suerte en el mundo de la canción. ‘Sopa de amor es la canción’ que deberán cantar para ganarse los 12 puntos del jurado.

Rasel

Cuando un cantante debe realizar una versión de una canción que es muy conocida tiene la difícil misión de conseguir que el público no compare con la original. Para poder darle un toque especial a ‘Tú me dejaste de querer’, La Húngara acudirá a ‘Tu cara me suena’ como invitada y cantará en directo.

David Fernández

Después de que el jurado calificase su actuación en la segunda gala como «la peor de la historia», el concursante tendrá la opción de resarcirse con todo un clásico de las discotecas. Seguro que podrá lucirse con ‘Sueño su boca’ de Raúl.

Loles León

Mientras Los Morancos interpretarán a sus hijos, la actriz tendrá que rendir un complicado homenaje a la gran Rocío Dúrcal con su éxito ‘Sombras… nada más’.

María Peláe

Es una de las grandes revelaciones de esta edición de ‘Tu cara me suena’ y, aunque está lejos de su estilo, podría marcarse una gran actuación ante el jurado con ‘Vida de rico’, una de las canciones más conocidas del colombiano Camilo.

Nia

La ganadora de ‘OT 2020′ tiene un reto para este viernes que, aunque podría parecer que le va como anillo al dedo, tendrá que defender con muchas ganas. Deberá imitar la inconfundible voz de Concha Buika en’Mi niña Lola’.

Lydia Bosch

Aunque no es una de las canciones más famosas del polémico artista, la actriz vuelve tendrá la complicada misión de convertirse en Miguel Bosé para cantar ‘Bambu’.

Agoney

El canario ha dejado claro que pretende ser uno de los favoritos para la victoria de ‘Tu cara me suena’ y este viernes tendrá que volver a hacerlo con este clásico de los años 80. Limahl interpretó ‘Never Ending Story’, la banda sonora de la película que llevaba el mismo título y que es uno de los clásicos del cine.

Hugo Cobo

Como es habitual en ‘Tu cara me suena’, la última actuación de la noche estará reservada a un invitado que saldrá al escenario en solitario. Hugo se reencontrará con su compañera de ‘OT 2020’ Nia, aunque él cantará ‘Bad Habits’ de Ed Sheeran sin ayuda de nadie. ¿Se ganará la invitación de ser próximo concursante del programa?