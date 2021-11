El pasado miércoles, ‘Sálvame’ quiso tratar sobre diversos temas de actualidad entre los que se encontraba Miguel Bosé. El artista recientemente sacó a la luz sus memorias, que llevan por título ‘El hijo del capitán trueno’. A modo de promoción, ha realizado un gran número de entrevistas donde, como era de esperar, ha tenido algún que otro altercado con los periodistas. Un hecho que Carlota Corredera no ha querido pasar por alto.

La presentadora de ‘Sálvame’, al escuchar los testimonios de algunos compañeros de prensa, ha tomado la decisión de dar a conocer su experiencia con Miguel Bosé. “Yo tenía 23 años cuando le entrevisté”, comenzó diciendo la gallega. “Estaba recién licenciada y mi periódico me mandó a entrevistarle por ‘Séptimo de caballería’, uno de los mejores programas musicales que ha habido en España”, añadió.

Es entonces cuando Carlota Corredera quiso mostrarse de lo más contundente: “Nadie me ha tratado peor en mi vida. Nunca me han faltado al respeto así, de todas las maneras que te puedes imaginar”. Lejos de que todo quede ahí, fue más allá: “Según él, era porque estaba haciendo preguntas desafortunadas. Y yo las estaba haciendo según la nota de prensa que me habían dado”.

Carlota Corredera desvela cómo fue su experiencia con Miguel Bosé: «Nadie me ha tratado peor en la vida» https://t.co/3KKrPGHceT — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 17, 2021

La presentadora de ‘Sálvame’ continuó dando detalles de su experiencia: “Puso verde a Televisión Española, a la jefa de prensa de Televisión Española… Menos él, todos estábamos haciéndolo mal”. Los compañeros de la gallega estaban realmente impactados con la historia que estaba contando.

Ella añadió algo más: “Jimmy me dijo que tenía que entender que él estaba en otra dimensión porque se había relacionado con Picasso y Orson Welles. Pues mira, cariño, yo estudié en un colegio público y tengo mucha más educación”. Unas palabras con las que se ganó el aplauso del público que se encontraba en plató.

Sobre la promoción que se está haciendo del libro, Carlota Corredera aseguró que “si tú quieres hacer promo del libro, tienes que hacer promo del libro. Y eso todo el mundo sabe lo que es”. Por si fuera poco, dejó claro que “hay un problema, que hay órdenes implícitas de que no se le puede hacer preguntas que no tengan nada que ver con el libro, especialmente las que tengan que ver con la pandemia”. De ahí que “cada vez que alguien le ha preguntado por otra cosa, él ha cortado la entrevista”, confirmó.