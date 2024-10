Mask Singer, con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que Atresmedia ha hecho un excepcional trabajo durante todas sus ediciones para conseguir sorprender tanto a investigadores como a los propios espectadores del programa. El pasado 16 de octubre se estrenó la cuarta edición, por lo que pudimos saber que Carl Lewis se encontraba tras la máscara de Panda mientras que Ana Obregón era la persona que se escondía tras Palomitas. Así pues, el pasado miércoles 23 de octubre, la audiencia de Mask Singer 4 pudo disfrutar de la Gala 2, donde Javier Calvo, Javier Ambrossi, Ana Milán y Alaska trataron de descubrir la identidad de una nueva tanda de máscaras. Entre ellas se encontraba nada más y nada menos que Rinoceronte. ¡No dejó absolutamente indiferente con su aparición en el programa de Antena 3!

Y no lo tuvo fácil, ya que estuvo a punto de desvelar su identidad. Al fin y al cabo, Rinoceronte tuvo que enfrentarse a varios pesos pesados de esta edición, con máscaras como Helado, Churros, Hipopótamo, Aguacate y Patita de Goma. De hecho, estas dos últimas tuvieron que desenmascararse. Así pues, los espectadores de Mask Singer 4 pudieron descubrir que José Luis Rodríguez ‘El Puma’ era quien se escondía bajo Aguacate, mientras que bajo la máscara de Patita de Goma se encontraba nada más y nada menos que Manuela Carmena, ex alcaldesa de Madrid. Así pues, ha llegado el momento más que perfecto para ponernos en la piel de los investigadores de esta edición para tratar de descubrir la identidad del resto de máscaras. Entre ellas, se encuentra Rinoceronte. Es una de las que más expectación y misterio genera de las que participan este año. Y siendo honestos, no es para menos.

Pistas de Rinoceronte, de Mask Singer 4

«Puedo volar sin pagar aviones»

«Me he convertido en el superhéroe que siempre había soñado»

«Estoy en el top sin tener redes sociales»

Durante su actuación, dejó una pista: «Mi coreografía incluye un gesto celestial traído desde el lejano oriente»

Teorías sobre Rinoceronte, de Mask Singer 4

Tras ver a esta máscara sobre el escenario del programa presentado por Arturo Valls, Javier Calvo, Javier Ambrossi, Ana Milán y Alaska comenzaron a hacer su trabajo. De esta manera, tras recopilar las pistas que había dado Rinoceronte, los cuatro investigadores de esta edición no tardaron en dar a conocer sus apuestas sobre quién se podía esconder detrás de esta máscara:

Javier Ambrossi : Antonia Dell’Atte

: Antonia Dell’Atte Javier Calvo : Ana Mena

: Ana Mena Ana Milán : Laura Pausini

: Laura Pausini Alaska: Valeria Marini

¿Cómo ver Mask Singer 4? (online y tv)

Cada miércoles, a partir de las 22:45 horas en Antena 3 y atresplayer, podrás disfrutar de un nuevo programa de esta sorprendente y espectacular cuarta edición de Mask Singer, presentada por Arturo Valls. Por lo tanto, tendrás la oportunidad de dejarte sorprender al descubrir, como si de un investigador más se tratase, quiénes se esconden tras las máscaras de esta temporada que, desde luego, no está dejando indiferente a nadie.