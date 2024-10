No es ningún secreto que Mask Singer se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con este formato que no solamente está arrasando en España, sino también en todo el mundo. El pasado miércoles 16 de octubre pudimos disfrutar de su estreno, donde conocimos a las primeras máscaras de la edición. De esta forma, las dos que tuvieron que dar a conocer su identidad fueron Panda y Palomitas. La primera de ellas fue una de las más impactantes hasta la fecha puesto que, tras esta máscara, se escondía una auténtica leyenda del atletismo estadounidense, como es el caso de Carl Lewis. Los investigadores se quedaron sorprendidos al verle, puesto que creían que era Jason Lee, Pau Gasol, Nick Carter o Will Smith.

Nada más desvelar su identidad, Carl Lewis reconoció que le había encantado que le hubiesen confundido con un cantante. Por si fuera poco, aseguró que a lo largo de su vida ha visitado España en varias ocasiones. Es más, tiene claro que los Juegos Olímpicos de Barcelona, que se desarrollaron en 1992, fueron «los más bonitos que recuerda». En cuanto a Palomitas, se escondía bajo ella una vieja conocida del programa que, de hecho, fue investigadora durante la anterior temporada. Es más, llegó a hacerse con los prismáticos de oro por ser la que más personajes acertó durante la edición. Se trataba, por tanto, de la actriz y presentadora Ana Obregón. Javier Calvo tuvo tan claro que era ella que no dudó un solo segundo en correr para pulsar el conocido como «delatador». Este miércoles 23 de octubre, hemos podido conocer la identidad de dos nuevas máscaras: Aguacate y Patita de Goma.

Aguacate, primer desenmascarado de la Gala 2 de Mask Singer 4

Esta máscara dio varias pistas a los investigadores y espectadores del programa. Por una parte, reconoció que su fama era internacional, pero también desveló que «quien tiene un colega tiene un tesoro» y, además, «Todo lo que soy se lo debo a mi Virgen de Guadalupe». Se subió al escenario para interpretar Vagabundo, uno de los últimos éxitos de Sebastián Yatra.

Los investigadores empezaron a hacer sus apuestas. Javier Ambrossi optó por Nacho Cano, mientras que Javier Calvo estaba convencido de que, tras la máscara de Aguacate, estaba Juanpa Zurita. Ana Milán apostó por Carlos Rivera mientras que Alaska aseguró que tras esta máscara estaba Iván Sánchez. Pero los cuatro estaban tremendamente equivocados.

Llegó el turno de desvelar la identidad de Aguacate. Lo que nadie imaginaba es que, tras esta máscara, se encontraba nada más y nada menos que José Luis Rodríguez ‘El Puma’, una de las grandes leyendas de la industria musical latinoamericana. ¡Fue verdaderamente sorprendente, a la par que inesperado!

Patita de Goma también fue desenmascarada en la Gala 2 de Mask Singer 4

Esta máscara, una de las más espectaculares de esta cuarta edición, se subió al escenario para interpretar la mítica canción 19 días y 500 noches, en la versión de María Jiménez. Pero antes, dio una serie de pistas a investigadores y espectadores para que intentasen averiguar su identidad: «Soy la DJ del momento, la que siempre hace vibrar al personal», «Un patito siempre se viste por los pies» y «Soy un poco patosa» son algunas de los datos que compartió esta máscara.

Llegó el momento de hacer las primeras apuestas. Alaska estaba convencida que, tras esta máscara, estaba Natalia Ferviú mientras que Javier Ambrossi apostó por Marisa Paredes. Javier Calvo y Ana Milán estuvieron de acuerdo que, tras Patita de Goma, estaba nada más y nada menos que Manuela Carmena.

Como era de esperar, a la hora de proceder al desenmascaramiento, Ana y Javier se quedaron verdaderamente impactados al darse cuenta de que habían acertado de lleno. Y es que, tras Patita de Goma, se escondía la que fuera alcaldesa de Madrid entre los años 2015 y 2019. ¡Fue realmente impactante!

No te pierdas las próximas entregas de Mask Singer 4, en las que se darán a conocer muchas más identidades, cada miércoles a partir de las 22:45 horas, en Antena 3 y en atresplayer.