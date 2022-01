Leonardo Di Caprio y Kate Winslet se reencontraron tras la pandemia. Ambos se hicieron amigos íntimos desde que rodaron ‘Titanic’ y llevaban tres años sin verse por culpa de la pandemia.

Ambos actores durante el rodaje de la película forjaron lazos inquebrantables. Aunque ya hayan pasado más de 25 años, los dos siguen queriéndose, admirándose y siendo amigos. Según ha contado Kate Winslet para el diario británico ‘The Guardian’, recientemente quedaron en Los Ángeles para poder verse casi tres años después.

«No podía dejar de llorar… ¡Hace media vida que lo conozco! No es que yo me encuentre en Nueva York o que él haya estado en Londres y hayamos tenido la oportunidad de cenar o tomar un café y ponernos al día. No hemos podido dejar nuestros países. Como tantas amistades en todo el mundo, nos hemos echado de menos a causa del Covid-19», explicaba la actriz.

Durante la entrevista, Kate Winslet añadió más declaraciones sobre el encuentro. «Es mi amigo, un amigo muy íntimo… Estamos unidos de por vida. Es el actor más fuerte en este momento. Creo que está más guapo que nunca. Y él se siente, para mí, el más asentado, lo cual es bastante extraño, dado que están sucediendo muchas cosas a su alrededor”, señaló la actriz.

Además, la interprete recordó con nostalgia que durante el rodaje de ‘Titanic’ ella cumplió 21 años y Leonardo Di Caprio 22, y que ahora en la actualidad, ambos tienen 46 y 47 años, respectivamente.

Kate Winslet también comentó como se sintieron ambos por el impacto que tuvo ‘Titanic’ en todo el mundo. “No fue agradable para ninguno de nosotros, pero estábamos todos juntos. Supongo que me criaron para estar agradecida y simplemente seguir adelante. No sentí que tenía derecho a ser miserable, y si fuera miserable, ciertamente no se lo habría dicho a un periodista”, comentó la actriz.