El detalle de ‘Titanic’ revelado por James Cameron que ha terminado de rompernos el corazón

‘Titanic’ es una de esas películas que, no importa cuánto tiempo pase y cuán convencidos estemos de haberla superada, siempre consigue rompernos el corazón un poquito más. Como si no tuviéramos bastante con llevar años debatiendo en torno a si Leonardo DiCaprio cabía en esa tabla –por supuesto que cabía-, siguen apareciendo detalles sobre los que llorar.

James Cameron ha sido el responsable de compartir uno de ellos en las últimas horas. Y como todo lo que tiene que ver con ‘Titanic’, ha tenido una relevancia mundial. No en vano fue uno de los primeros grandes fenómenos cinematográficos internacionales, con todo lo que significa eso hoy en día. ‘Titanic’, en muchos sentidos, es insuperable.

También en este: en el que conseguimos seguir adelante. ¿Cómo vamos a seguir adelante, por otro lado, si el propio director nos dice que la huella de Rose sigue en el sitio exacto de la ventana de aquel coche?

Over 20 years later, the infamous @TitanicMovie handprint is still there – look closely. pic.twitter.com/xN19iHw5cI

— James Cameron (@JimCameron) 25 de febrero de 2019