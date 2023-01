Tini, La Joaqui y Steve Aoki presentan ‘Muñecas’, su esperada colaboración

Tini lo ha vuelto a hacer. La artista argentina ya tiene todo preparado para el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, que todo apunta a que verá la luz el próximo mes de febrero. No obstante, antes de este lanzamiento se ha unido a La Joaqui y al reconocido dj Steve Aoki para lanzar una nueva canción.

En esta ocasión, Tini se une a la prometedora artista urbana argentina La Joaqui y al mundialmente reconocido DJ/productor Steve Aoki para lanzar Muñecas, una canción que ya suma más de 3 millones de reproducciones en YouTube en las primeras horas desde su lanzamiento.

Muñecas es una mezcla de cumbia con electrónica, donde combinan a la perfección la voz de Tini con el marcado estilo personal de La Joaqui, y el sonido característico de Steve Aoki. De esta forma, los tres artistas presentan una canción que dará mucho que hablar en los próximos meses.

