Terelu Campos se sincera, como nunca, sobre su verdadera relación con María Patiño

Terelu Campos se ha vuelto a sincerar. La hija de María Teresa Campos ha concedido una entrevista a la revista Lecturas donde se ha sincerado sobre diversos temas, antes de comenzar sus vacaciones de verano.

Una de las protagonistas de la entrevista de Terelu Campos fue María Patiño. La presentadora de Socialité se llevó una gran parte de las palabras de la hija de María Patiño, que se sinceró sobre su amistad, después de haber vivido sus horas más bajas.

«Creo que ha sido la manera de unirnos en nuestras diferencias. La relación personal que tenemos María y yo se la debemos a Mila y a nuestro empeño porque sea así. Porque Mila siempre me dijo: “María te quiere mucho, Terelu”. Y yo le decía: “Pues a veces me quiere de una manera que no me gusta”. Creo que Mila, desde arriba, hace y deshace», expresaba Terelu en la entrevista con la revista Lecturas.

«Somos muy distintas y eso es lo que nos une también. María es pasión, vehemencia, yo soy más sosegada y reflexiva. María es un torbellino, es un AVE a 300 kilómetros por hora, y yo soy el Alvia», añadía Terelu. Unas declaraciones con las que deja claro que actualmente su relación ha vuelto a ser buena y que se vuelven a llevar bien.

«Evidentemente, la distancia de casi tres años te sirve para muchas cosas. Tienes una perspectiva diferente a la que tienes cuando llevas nueve años seguidos en el mismo programa. También es cierto que yo he estado mucho tiempo sin ver ‘Sálvame’. Necesitaba esa distancia física y psicológica», concluyó sus declaraciones sobre su compañera de Sálvame en la revista Lecturas.