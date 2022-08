Terelu Campos responde a las críticas por la entrevista a su hija Alejandra Rubio

El pasado viernes 19 de agosto, Terelu Campos volvió a tomar las riendas del Deluxe tras nueve años alejada del formato. Un regreso muy esperado por todos y que realizó junto a una de las entrevistas más importantes de su vida, la de su hija Alejandra Rubio. Madre e hija siempre han intentado mantener cierto margen e independencia en sus respectivas carreras televisivas, por lo que dicho encuentro juntas no dejó indiferente a nadie.

Completamente satisfecha del trabajo realizado, la hija de María Teresa Campos sigue mostrándose muy emocionada por el momento vivido junto a su hija en el plató de Sálvame, pero no ha podido evitar señalar cierto desencanto. Las reacciones que ha tenido la entrevista de Alejandra están dejando cierto sabor agridulce en la colaboradora, especialmente, porque varias criticas provienen de sus propios compañeros de programa.

Laura Fa dejaba caer que Alejandra Rubio se fue de casa cuando Terelu Campos estuvo enferma #yoveosálvamehttps://t.co/sK1VjGtKlh — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 23, 2022

Terelu Campos está acostumbrada a soportar, estoica, las críticas, pero las declaraciones de Laura Fa sobre su hija no las ha podido dejar pasar. Al parecer, la periodista ha dejado caer que Alejandra Rubio se fue de casa justo cuando a Terelu le diagnosticaban el segundo cáncer de mama. «Lo único que voy a decir, porque no me parece justo, es que acuses a mi hija, una reputada periodista como tú, Laura, que no estuvo a mi lado en mi enfermedad», ha comenzado diciendo la colaboradora.

«Me parece una falsedad y una crueldad», ha agregado visiblemente molesta a Fa. «La única que apartó a mi hija de mi enfermedad fui yo, porque no tenía la edad ni la madurez para manejarla», añadió. Por otro lado, respecto a que tanto Laura Fa como Gema López han recalcado que echaron en falta abordar este tema en la entrevista, Terelu ha sido muy clara.

«Para mí hablar de eso no hubiese ido nada incómodo. Ese tema se había tratado ya en un programa de televisión y me parecía absurdo hablar de un tema que ya se había tratado, creo que estaba manido, usado», comentó la hija de María Teresa Campos. Un fuerte intercambio de opiniones con el que Terelu quiso zanjar el tema de una vez por todas.