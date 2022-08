Quién es Alejandra Rubio y que parentesco tiene con María Teresa Campos

Alejandra Rubio es un rostro cada vez más conocido en el mundo de la televisión, esta joven tiene un carácter fuerte y seguro y ha gustado a muchos seguidores de la pequeña pantalla. Tiene cada vez más fama y se la relaciona con Maria Teresa Campos, si aún no conoces qué tipo de parentesco comparten, has llegado al sitio correcto.

¿Qué parentesco une a María Teresa Campos y Alejandra Rubio?

Alejandra Rubio es la hija de Terelu Campos y la nieta de la presentadora María Teresa Campos. Esta nació fruto de la segunda relación de Terelu, junto con Alejandro Rubio. Esta pareja se casó en 1889 y se divorciaron años más tarde, en 2003. No obstante, comparten una hija que, ahora, se hace su propio hueco en la televisión.

Esta joven aparecen en los platós de Mediaset donde sus familiares ya son más que conocidos, es colaboradora de la cadena y se la ha podido ver en programas como ‘La isla de las Tentaciones’ o ‘Viva la vida’. Estos son programas que suman grandes audiencias, por lo que la fama no le tardó en llegar.

Además, combina sus apariciones en televisión con su trabajo en redes. Esta joven es toda una influencer y acumula más de 250.000 seguidores en su comunidad, que no ha parado de crecer en los últimos años. Allí muestra algunos de sus mejores conjuntos, un poco de su vida diaria y colabora con varias marcas, mostrando sus productos. También, ha trabajado como modelo, ha desfilado con varias marcas.

Su paso por los platós de televisión

Si bien es cierto que fue presentada antes de su 18 años, ella se muestra muy cómoda con la televisión. Sin duda, sus familiares cuentan con mucha experiencia en el sector y seguro que han sido piezas claves para ayudar a la joven a afianzar su paso por los platós de televisión.

Parece que ella se siente muy cómoda con su familia y aunque sus padres estén divorciados, la relación parece estrecha y maravillosa. Ella no ha dudado en permanecer al lado de su madre en todo tipo de eventos, demostrando la relación que las une. Y, aunque aún le quede mucha trayectoria en el mundo de la televisión, ya cuenta con seguidores que siguen su paso por los platós.

Se pueden conocer más detalles sobre ella en sus redes o en su canal de MTMad. Ahora tocará esperar para conocer los siguientes pasos de la joven, que ahora se plantea nuevos planes de futuro tras el fin definitivo de ‘Viva la Vida’, programa donde ya se había hecho con un sillón.

Ella misma aseguraba en una entrevista con Lecturas que habían sido dos años muy intensos en ‘Viva la vida’ y que le daba pena que el formato se acabase, no obstante, seguro que esto abre nuevas puertas en cuanto termine el verano. Un verano que no dudará en pasar con su madre y su abuela y como no, con su pareja, con quien ya ha cumplido un año.