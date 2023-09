A Telecinco se le acaba la paciencia y cancela ‘in extremis’ la emisión de ‘Cuentos chinos’

La vuelta de Jorge Javier Vázquez a la televisión ha despertado una gran expectación, pero parece que no ha conseguido ganarse a la audiencia de Telecinco, especialmente después de comprobar que en su último programa Cuentos chinos ha marcado mínimo histórico. Este dato ha sido el que ha llevado a Mediaset a tomar la decisión de cancelar in extremis su emisión para no perjudicar a su gran apuesta de la temporada.

El pasado 11 de septiembre se esperaba la llegada del que estaba llamado a ser el gran rival de El Hormiguero, un espacio que contaba con un presentador carismático, pero los planes no han salido como esperaban en Fuencarral. Tras un discreto estreno se ha ido desinflando cada noche hasta que con un 6,7 % de share y solo 868.000 espectadores ha marcado su peor dato hasta el momento.

Mientras su tendencia es a la baja, el espacio de Antena 3 sigue imbatible logrando el mejor comienzo de temporada toda su historia después de 17 temporadas en emisión. Los datos del programa de La fábrica de la tele han llegado a perjudicar al resto de ofertas de la cadena, lo que ha llevado a mover ficha a los programadores.

La cadena ha anunciado que la gala de GH VIP 8 comenzará este jueves 21 de septiembre a las 21:50 h, ocupando la franja de Jorge Javier, en una clara maniobra de proteger al reality. La semana pasada su estrenó tuvo que remontar la audiencia heredada de su predecesor, algo que le perjudicó a la hora de mantener su batalla contra Joaquín, el novato y MasterChef Celebrity.

Marta Flich se estrenó como presentadora del formato con un 13,4 % de share y 1.106.000 espectadores se tuvo que conformar con ser la segunda opción del prime time, pisándole los pies al talent de cocina, que lideró con 13,4 % de cuota y reuniendo a 1.138.000 espectadores.

Este empate técnico ha llevado a que el reality arranque antes, evitando así la bajada de audiencia que ahora mismo provocan los Cuentos chinos de Jorge Javier Vázquez, una jugada con la que esperan vencer al espacio de los cocineros vip.

Por ahora esta decisión solo afectaría a la emisión del jueves 21 de septiembre, pero habrá que esperar al próximo lunes para comprobar si este es el adiós definitivo del programa o solo es un pequeño contratiempo.