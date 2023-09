Jorge Javier Vázquez se une a las críticas tras el estreno de ‘Cuentos Chinos’: «No sé de qué va»

Tras un estreno atropellado con una enorme cantidad de invitados y de colaboradores que no dejaron de pasar por el plató, el segundo programa de Cuentos Chinos trató de frenar el ritmo tan acelerado de su primer día. Aunque las críticas no tardaron en llegar, fue el propio Jorge Javier Vázquez el que se ha unido a ellas de forma sorprendente.

Cuando un programa llega a la parrilla es habitual que los espectadores y la crítica destaque los fallos y las cosas a mejorar, pero no es nada habitual que sea el propio presentador el que se ría de sus propios errores ante las cámaras. Pues esto es lo que pudieron ver los espectadores de Mediaset en el comienzo del segundo programa.

La gran cantidad de invitados y de colaboradores hicieron que el ritmo fuese frenético, tanto que en algunos momentos era imposible seguir el hilo de lo que ocurría. Por si fuera poco, la audiencia tampoco acompañó, ya que el estrenó se conformó con un 9,4 % de share, muy lejos del 19,1 % conseguido por El Hormiguero, su rival directo en la franja horaria.

Jorge Javier:“Después de lo de ayer, llegar al segundo me parece todo un milagro. #CuentosChinos1 fue como cuando vas a casa de tu madre; y otro plato y venga otro plato. Ayer, en casa, me dije; no sé de qué va el programa” #CuentosChinos2 #CuentosChinospic.twitter.com/WBABxmKKJl — 🇨🇺 EL CHICO DE GH💄💫💜✈️💎 (@ElChicoDeGH) September 12, 2023

Como es habitual en él, Vázquez no se cortó un pelo en los primeros momentos del programa no dudó en unirse a las críticas: «Bienvenidos al segundo programa de Cuentos Chinos que después de lo de ayer, llegar al segundo me parece todo un milagro».

«Ayer tuve la sensación de que el primer programa fue como cuando vas a casa de tu madre a comer y dice ‘venga otro plato, otro plato’. Cuando llegué a casa estaba mi ex, Paco, y a las 12 y media de la madrugada le dije ‘No sé de qué va el programa’», confiesa.

Esa fue la reflexión que se vio en antena, pero horas antes ya dejó claro que tomaba nota de la fría acogida que había tenido el estreno con un mensaje en sus redes sociales. «A ver, ayer pasé lista y lo cierto es que faltasteis cientos. Cientos de miles, quiero decir. Así que corred la voz. A los que estuvisteis, a sus pies. Gracias eternas siempre. Hoy también vuelve a ser hoy. Siempre es hoy», dijo Jorge Javier Vázquez en Twitter.

Para demostrar que habían tomado nota de las críticas, la segunda noche del programa fue mucho más calmada, centrándose en la entrevista Bárbara Rey. La murciana fue la gran protagonista en plató, aunque en momentos puntuales fueron apareciendo colaboradores como Antonio Castelo y Jing Jing, la gata leona del programa.

La audiencia del segundo programa

Pese a los esfuerzos por el equipo de La fábrica de la tele los resultados de su segundo programa fueron incluso peores, aunque hay que matizar que se enfrentaba a un partido de la selección española contra Chipe en TVE, que logró un espectacular 24,5 % de audiencia dejando sin opciones al resto de ofertas.

En otra liga jugaban El Hormiguero, que bajó hasta 15,4 % tras marcar récord de audiencia el pasado lunes. Cuentos Chinos lo pasó peor, bajando más de dos puntos desde el 9,4 % y hasta el 7 % de share.