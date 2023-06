Taylor Swift: los requisitos de sus fans para poder acampar meses antes de su concierto en Argentina

Taylor Swift ya se prepara para volver a actuar en Latinoamérica. A través de sus redes sociales, la artista estadounidense confirmó a principios de mayo lo que muchos de sus fans llevaban esperaban, pues finalmente The Eras Tour saldrá de Estados Unidos.

La artista estadounidense explicó que tanto ella como su equipo habían escogido un total de 3 países para llevar su gira más grande, completo y ambiciosa hasta la fecha. De esta forma, las fechas de su nueva gira no dejan de ampliarse.

Será a partir del próximo mes de agosto cuando la artista estadounidense de comienzo a su gira por Latinoamérica. Sin embargo, en Argentina, donde no actuará hasta el mes de noviembre, ya han publicado los insólitos requisitos para poder hacer cola para su concierto.

Hace unos días, se filtró a través Twitter la lista de condiciones que los fans de Argentina de Taylor Swift deben cumplir para poder hacer cola meses antes de su concierto. Desde no comer dentro de la tienda, hasta cumplir 140 horas mínimas para hacer guardias.

Además, señalan que: «Avisar con anticipación si vas a bajarte de un día que estas anotada/o en el Excel, como mínimo con 24 horas de anticipación sino se descontarán horas y en caso de dejar plantada, se hará expulsión». Una lista que como era de esperar ha generado una gran polémica.

En total, la intérprete de Anti-Hero realizará ocho conciertos en tres países de Latinoamérica, repartidos de la siguiente manera: tres conciertos en México, dos en Argentina y tres en Brasil, y en todos los shows estará acompañada de la cantante Sabrina Carpenter, como indicó la propia artista a través de su cuenta de Twitter.

Really thrilled to tell you this!! Mexico, Argentina and Brazil: We are bringing The Eras Tour to you this year! Sweet angel princess @SabrinaAnnLynn will be joining us on all of the shows! Visit https://t.co/sWLDCJoj1P for more information on your registrations, pre-sales and… pic.twitter.com/yraYdo1Q26

— Taylor Swift (@taylorswift13) June 2, 2023