Taylor Swift da la sorpresa al anunciar nuevas fechas en su gira internacional

Taylor Swift volverá a actuar en Latinoamérica. A través de sus redes sociales, la artista estadounidense ha confirmado lo que muchos de sus fans llevaban esperaban, pues finalmente The Eras Tour saldrá de Estados Unidos.

A través de un anuncio en sus redes sociales, la artista estadounidense ha revelado que ha escogido un total de países para llevar su gira más grande, completo y ambiciosa hasta la fecha. De esta forma, las fechas de su nueva gira no dejan de ampliarse.

«¡¡Realmente emocionada de contaros esto!! México, Argentina y Brasil: ¡Este año traemos The Eras Tour! ¡La dulce princesa ángel Sabrina Carpenter se unirá a nosotros en todos los conciertos!», ha escrito la cantante a través de su perfil de Twitter.

Really thrilled to tell you this!! Mexico, Argentina and Brazil: We are bringing The Eras Tour to you this year! Sweet angel princess @SabrinaAnnLynn will be joining us on all of the shows! Visit https://t.co/sWLDCJoj1P for more information on your registrations, pre-sales and… pic.twitter.com/yraYdo1Q26

Por otro lado, a la espera de que confirme alguna fecha en España, Taylor ha prometido a sus fans seguir añadiendo más fechas internacionales a su gira. De esta forma, la artista y su equipo podrían estar cerrando fechas en Europa, Asia y Australia.

Una noticia que ha llenado de felicidad a sus fans, quienes esperan ansiosos noticias de la artista estadounidense, después de: «MUCHAS más fechas internacionales por venir pronto, ¡lo prometo!», ha afirmado en su cuenta de Twitter.

En total, la intérprete de Anti-Hero realizará ocho conciertos en tres países de Latinoamérica, repartidos de la siguiente manera: tres conciertos en México, dos en Argentina y tres en Brasil, y en todos los shows estará acompañada de la cantante Sabrina Carpenter, como ha indicado la propia artista en su tweet.

Yeahhhh so the last three nights were a dreamscape and totally overwhelming. I love every single one of you who came to those 3 shows in Jersey, all 217,625 of you.😆 @phoebe_bridgers, I’ll miss you out here my dude, thanks for the duets and the dressing room heart to hearts 💕.… pic.twitter.com/kvYxMrLoPz

— Taylor Swift (@taylorswift13) May 29, 2023