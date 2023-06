Taylor Swift: la medida de Ticketmaster para frenar la reventa de entradas

El concierto de Taylor Swift en España ha generado una gran expectación. La semana pasada se confirmó que la artista estadounidense llevará su nueva gira, The Eras Tour, al nuevo estadio Santiago Bernabéu de Madrid el año que viene, concretamente el día 30 de mayo.

Catorce años después de su última actuación en Madrid, Taylor Swift volverá a adueñarse de la capital, siendo la primera artista en actuar en el estadio del Real Madrid tras sus obras de remodelación. Un concierto muy esperado, para el que no será fácil conseguir entradas debido a la gran expectación generada.

Por lo que se sabe hasta ahora, Taylor Swift dará un único concierto en España con su gira The Eras Tour. Un único concierto, que también es un gran negocio, sobre todo para las reventas de entradas. Motivo por el cual, desde Ticketmaster ya comenzado a tomar medidas.

Las reventas suponen un grave daño para el negocio de los espectáculos y los conciertos multitudinarios. Por ello, empresas del sector de la venta de entradas, como Ticketmaster, están decididas a acabar con las reventas. De esta la plataforma ha puesto a la venta entradas Platinum para los conciertos de Taylor Swift.

Se trata de unas entradas que coinciden con las que más demanda tienen para cada evento, y que por lo tanto, tienen más posibilidades de acabar en una reventa. Son entradas que no tienen un precio fijo, sino que va cambiando según la demanda de mercado en cada momento.

Según señalan desde Ticketmaster es algo similar a lo que hacen las aerolíneas o los hoteles según la temporada del año que sea. Estas entradas podrían llegar a tener precios superiores a los 500€, por lo que desde la empresa indican que no son entradas VIP ni nada por el estilo, sino que se trata de las entradas que más demanda tienen, con el fin de que no acaben en webs de reventa ilegales.

