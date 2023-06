Taylor Swift anuncia un único concierto en España: fecha, ciudad y cómo conseguir las entradas

The Eras Tour pasará por España. La artista estadounidense Taylor Swift ha anunciado que su nueva gira hará una parada en Madrid, concretamente en el nuevo Santiago Bernabéu, siendo el primer concierto que se realice en el estadio del Real Madrid tras su reforma integral.

Será el próximo 30 de mayo de 2024 cuando la artista estadounidense actúe en España 13 años después de su última visita a nuestro país. Una noticia bomba, pues el recinto madrileño amenaza con desbancar a Barcelona como epicentro de los grandes conciertos en España.

Hasta ahora, conciertos de grandes estrellas como Bruce Springsteen, Coldplay o Beyoncé siempre tenían lugar en Barcelona no obstante, las obras del estadio Santiago Bernabeú, han convertido el recinto en un nuevo reclamo, capaz de acoger los mayores espectáculos del mundo, entre ellos The Eras Tour, la gira más impresionante hasta la fecha de Taylor Swift.

EXCUSE ME HI I HAVE SOMETHING TO SAY 🙋‍♀️ I can’t wait to see so many of you on The Eras Tour next year at these new international dates! Visit https://t.co/EYBevxhQzH for more information on your registrations, pre-sales and on-sales!! pic.twitter.com/G8zx8QUUAV

— Taylor Swift (@taylorswift13) June 20, 2023