Tras anunciar su desvinculación total con el productor discográfico Scooter Braun y relanzar todas sus míticas canciones para recuperar sus derechos, Taylor Swift no ha dejado de sorprender a sus fans. Su última sorpresa es el estreno de un cortometraje vinculado a su mítico éxito ‘All Too Well’ que protagonizarán Dylan O’Brien (conocido por series como ‘Teen Wolf’), Sadie Sink (‘Stranger Things’) y la misma Taylor Swift, productora y directora.

La norteamericana, que ha publicado un teaser de 30 segundos en sus redes sociales, nos muestra un vehículo vintage recorriendo una carretera con un aspecto muy otoñal. El breve vídeo viene acompañado de una descripción que dice: “12 de noviembre. Recuérdenlo.”

El vídeo, que ha causado gran revuelo entre sus fanáticos, ha hecho que se empezara a especular sobre la temática que tratará, llegando a vincularlo a su relación con el actor Jake Gyllenhall, del cual se rumorea que iba dirigida la primera versión. Lo que sin duda se intuye es que está completamente relacionado con esta estación del año tan melancólica.

Esta versión de ‘All Too Well’, es un adelanto de ‘Red Taylor’s Version’ (Red versionado por Taylor) compuesta por las canciones del álbum más emblemático de la estadounidense y que marcó a toda una generación hace 10 años.

El adelanto, que cuenta con casi 7 millones de reproducciones, tiene en vilo a sus seguidores, que no dudaron en convertirla en Trending Topic durante varias horas en la plataforma Twitter creando un debate sobre el contenido del cortometraje.

ENTIENDEN QUE ESPERAMOS TANTOS AÑOS POR LA VERSIÓN DE 10 MINUTOS DE ALL TOO WELL Y AHORA NO SOLO LA VAMOS A TENER SINO QUE TAMBIÉN TENDREMOS NO UN MV SINO QUE UN SHORT FILM SOBRE ELLA pic.twitter.com/5j0O2BSPuF

— jazz (@swiftiegirI) November 5, 2021