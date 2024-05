Taylor Swift: la canción que recuerda a Olivia Rodrigo y que ha causado sensación entre sus seguidores

El pasado viernes 19 de abril, Taylor Swift lanzó su nuevo álbum The Tortured Poets Department, que, después de que lo anunciara en la gala de los GRAMMY y que comenzaran las teorías de que se trataba de un álbum doble, el día del lanzamiento los fans descubrieron que la teoría era cierta. Y es que el pasado 19 de abril la artista lanzó 31 canciones nuevas, una sorpresa que volvió locos a sus fans.

Desde la salida del álbum, las teorías no han dejado de acumularse. Y es que algo que les encanta a las swifties es sacar muchas teorías sobre sus canciones: significados ocultos, destinatarios… Y teniendo 31 canciones nuevas, tienen mucho trabajo. Pero algo de lo que se han percatado es que hay alguna que otra canción que podría tratar hablar de una cantante con la que hubo una polémica hace unos años.

Se trata nada más y nada menos que de Olivia Rodrigo, una cantante que saltó a la fama tras sacar su primer álbum SOUR en el pasado año 2021 y que cuenta con canciones que sobrepasan los 2 mil millones de reproducciones. Los que conozcan a la joven cantante desde sus inicios saben que era muy fan Taylor Swift y cuando saltó a la fama tenía una muy buena relación cuando salió su primer álbum, aunque duró poco tras una demanda por parte del equipo de la cantante de Cruel Summer por las grandes similitudes entre esta canción de la artista y el tema deja vu de Rodrigo.

Ahora, la última canción del nuevo disco de Taylor Swift se llama Clara Bow, nombrada tras la gran actriz de los años 20, considerada la primera ‘it girl’. La última línea de esta canción dice: «You look like Taylor Swift. In this light… We’re loving it. You’ve got edge she never did. The future’s bright… Dazzling» (Te pareces a Taylor Swift. En esta luz… Nos encanta. Tienes la garra que nunca tuvo. El futuro es brillante… Deslumbrante). Y es que a lo largo de la carrera de Olivia Rodrigo le han comparado mucho con ella, y algunos la clasifican como la «próxima Taylor Swift».

Esta teoría no está confirmada, aunque ella misma ha declarado que es «un comentario sobre alguien que ha visto en la industria a lo largo del tiempo».

Las palabras de Taylor Swift sobre este tema

El medio Variety ha publicado algunos de los comentarios de la autora del disco sobre los temas que lo componen. Esto es lo que ha dicho Taylor Swift acerca de su canción Clara Bow. «Solía sentarme en las discográficas intentando conseguir un contrato cuando era una niña. Y ellos solían decirme, ‘Sabes, nos recuerdas a’ y luego mencionaban un artista, y luego decían algo despectivo sobre ella, ‘pero tú eres esto, tu eres mucho mejor en esta manera o esta otra’», comenzó diciendo.

