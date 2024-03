Pablo Motos sorprende en ‘El Hormiguero’ al hacer una inesperada petición a Tamara Falcó

El Hormiguero ha cerrado su semana de invitados con un jueves lleno de risas gracias a la visita de Yolanda Ramos, que acudió a promocionar su nueva serie en atresplayer. Pero, aunque parezca imposible, hay cosas que ni Pablo Motos y su equipo son capaces de conseguir, tal y como ha desvelado al pedir un favor a Tamara Falcó.

Como es habitual, el programa arrancaba con todos los colaboradores siendo presentados ante las cámaras al ritmo de música con la que bailaron. La elegida fue Fría, la nueva canción de Enrique Iglesias con Yotuel, con la que está volviendo a los primeros puestos de las listas de éxitos.

«¡Qué momento el de Tamara bailando el tema de su hermano!», ha querido destacar el valenciano al ver la escena. Ella, como no podía ser de otra manera, se ha mostrado orgullosa de su hermano: «No he escuchado otra canción en todo el fin de semana».

Ese momento lo ha aprovechado el conductor para pedirle ayuda: «A ver si viene Enrique, ¿visitará España? ¿Cuándo viene? ¿Sabes algo de él?». Tamara, que no se esperaba la pregunta, salió como pudo de este compromiso contestado que no le ha «preguntado cuando viene, pero lo hará ya», ha sido cuando el de Requena ha lanzado su invitación: «Dile que le invito».

Ahí se acabó la negociación, ya que el programa debía comenzar y dejar paso a la invitada, que esperaba su turno para hablar de su nuevo proyecto profesional. Yolanda Ramos ha sido la entrevistada del jueves con motivo del estreno de Un nuevo amanecer, la nueva serie de atresplayer que se estrena el 10 de marzo y en la que interpreta a un estrella de la televisión en declive por culpa de las adicciones.

Tras la charla con la catalana, llegó el momento de la tertulia de actualidad, donde Pablo Motos ha vuelto a la carga con su petición a su colaboradora. «A ver si es verdad que tengo unas ganas de verle…», ha comenzado contestado la marquesa, añadiendo que así habría reunión familiar: «Tiene que venir, además están aquí Julio, Chábeli, viene ahora Ana… nos falta Enrique, ¡tráetelo ya!».

¿Cuándo fue la última vez que Enrique Iglesias fue a El Hormiguero?

Hay que remontarse al año 2021 para ver al cantante con Motos y su equipo, aunque en aquel momento lo hizo mediante una videollamada desde Miami. Pese a que no estuvo presente en el plató se vivió un reencuentro muy especial con su hermana Tamara, con la que charló.

La marquesa tampoco estuvo junto a Motos, por lo que conectó desde una de las cocinas del máster en la que se formó tras su victoria en MasterChef Celebrity. En esa charla pudieron recordar algunas anécdotas y la bonita relación que tienen, pese a la distancia.

«Yo tenía ocho años cuando mi hermano y yo nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Estar separado de mi hermana y de mi madre fue muy difícil, pero siempre hemos estado conectados. Hablamos muchísimo», dijo entonces.

Tamara Falcó, además, explicó la curiosa reacción que tienen algunas personas a su relación: «Cuando fui a Estados Unidos y la gente empezaba a escuchar hablar de Enrique me decían: ‘No es tu hermano, es tu medio hermano’. Allí lo tienen todo muy dividido. Se lo dije a Enrique y me dijo: ‘¿Cuándo te he llamado yo a ti medio hermana? Tú eres mi hermana’».