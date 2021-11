Tamara Falcó y su pareja Iñigo Onieva se encuentran en el mejor momento de su relación, una historia de amor de la que ha presumido en numerosas ocasiones en ‘El Hormiguero’. Sin embargo, durante su última visita al programa de Pablo Motos, la colaboradora sorprendió a todos al dar detalles de cómo será su futura boda con su chico.

Al respecto, la marquesa de Griñón no ha anunciado ninguna boda de forma oficial, pero el hecho de que cada vez da más detalles del momento, no pasa desapercibido. Pablo Motos le preguntaba directamente si su boda será a lo grande o más íntimo, algo que Tamara no ha dudado en responder. «No creo que se enteren 4 personas de tu boda», le comentaba el presentador.

«No creo que la hiciese gigantesca. Mi padre me dijo que en su primera boda al final de la noche seguía saludando a gente porque fueron 1.000 personas, ¡eso es una pesadilla», le respondió la hija de Isabel Preysler. «La verdad es que no lo sé… A una boda va la gente que más quieres y con los que te lo pasas fenomenal. Será una gran boda», añadía visiblemente emocionada.

Unas declaraciones con las que dejó al resto de sus compañeros de tertulia completamente sorprendidos, sobre todo, por la emoción con la que ha hablado de un momento tan importante. Y es que, lo que está claro es que cada vez son más los detalles que da la colaboradora sobre su gran día, por lo que no deja indiferente a nadie.

De momento, Tamara Falcó no quiso dar más detalles. Pero, por lo que parece, las polémicas que han relacionado a su pareja durante los últimos tiempos no han sido ningún impedimento en su relación y puede que más pronto que tarde haya boda en la familia de Falcó.