‘Supervivientes All Stars’: ¿por qué los concursantes están en Honduras durante la final?

Supervivientes All Stars ha sido una de las mayores revelaciones televisivas de la primera mitad de este 2024, de eso no cabe duda. El popular reality de supervivencia se presentó en la parrilla televisiva española, el pasado mes de junio, con el objetivo de revolucionar Honduras de la mano de sus grandes leyendas, y vaya si lo ha hecho.

Un mes y medio de aventura donde las celebridades han tenido que pasar todo tipo de penurias para poder llegar a donde están hoy: en la gran final. El programa concluirá su corta, pero intensa edición, este domingo 28 de de julio y lo hará en un escenario nuevo: Honduras.

🏝✨️ La semifinal de S|V All Stars ARRASA con RÉCORD DE SHARE con un 20,2%, 1.260.000 y 3.004.000 espectadores únicos. LÍDER y DEJA SIN OPCIONES a la segunda opción con una distancia de más de 11 puntos pic.twitter.com/3esyAkNr2d — Mediaset España (@mediasetcom) July 26, 2024

Como todos los seguidores del formato saben a la perfección, lo habitual en Supervivientes es que la gran final se lleve a cabo en España. Antes de proclamar el nombre del gran ganador, los finalistas son trasladados hasta la capital española para poder vivir el final de su aventura cerca de sus seres queridos y del resto de sus compañeros.

Sin embargo, eso no sucederá con Supervivientes All Stars. Tal y como Jorge Javier Vázquez ha confirmado, por primera vez en la historia del concurso, se descubrirá el nombre del ganador en la isla. Un suceso completamente inesperado que ha dejado impactados hasta los propios concursantes. Pero, ¿cuál es el motivo de este movimiento?

¿Por qué los concursantes están en Honduras durante la final?

De momento, la organización del programa no ha especificado ningún motivo exacto por el que haya decidido celebrar la final en Honduras. Pero, quizás hayan decidido tomar este nuevo camino debido a que es una edición muy especial del formato, por lo que han querido darle un cierre diferente.

Con Supervivientes All Stars las leyendas del concurso concluirán para siempre su paso por Honduras, por lo que no hay mejor despedida que hacerlo desde los Cayos Cochinos. Una apuesta muy interesante con la que prometen no dejar indiferente a nadie.

Eso sí, cabe señalar que no es la primera vez que se celebraría una final del reality en Honduras. Tal y como se ha podido saber, en la versión italiana del formato, Isola dei famosi, hacen lo propio durante el final de sus ediciones y el resultado es arrollador. Por lo tanto, es un cambio completamente novedoso para Mediaset España.

¿Quiénes son los últimos nominados de Supervivientes All Stars?

En la gala del pasado jueves 25 de julio, los espectadores de la cadena pudieron presenciar cómo Logan Sampedro se convirtió en el quinto expulsado de la edición. Una situación que dejó, a su vez, a cinco finalistas oficiales de Supervivientes All Stars.

De esta manera, Sofía Suescun, Marta Peñate, Alejandro Nieto y Jorge Pérez son los concursantes que se juegan su posible victoria en la final de este domingo. Pero, primero habrá que conocer el nombre del siguiente expulsado o cuarto finalista.

Así pues, y tras alzarse con el collar de líder, Sofía Suescun se abstiene de jugarse su concurso en el televoto. Por lo tanto, Marta Peñate, Alejandro Nieto y Jorge Pérez son los participantes que han quedado en manos del público. ¿Quién será el menos votado? ¡En unas horas lo descubriremos!