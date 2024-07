‘Supervivientes All Stars’: el fallo técnico que obligó a paralizar la final en un instante clave

El pasado domingo 28 de julio pudimos disfrutar de la Gran Final de Supervivientes All Stars. Entre otras cuestiones, pudimos conocer el nombre de la ganadora de esta edición, que no fue otra que Marta Peñate. Pero, antes de desvelar este misterio, hubo un fallo técnico que obligó a paralizar la gala durante unos cuantos segundos.

Todo comenzó cuando descubrimos que, tras la expulsión de Jorge Pérez y la realización de un par de pruebas, Marta Peñate y Sofía Suescun eran las dos personas que se iban a enfrentar al televoto. Sin duda, habían sido las dos grandes protagonistas de Supervivientes All Stars, por lo que las votaciones estuvieron ajustadas desde el primer segundo.

Es más, a buen seguro quien ganase este duelo titánico se convertiría en la vencedora del reality. Que fue exactamente lo que acabó sucediendo. Sea como sea, tras un enfrentamiento en palapa entre Marta Peñate, Sofía Suescun y Alejandro Nieto, es más que evidente que la cosa estaba demasiado tensa.

Sobre todo porque esa discusión llegó en un instante verdaderamente crucial, que es cuando estábamos a punto de conocer el nombre de la concursante que se iba a hacer con la medalla de bronce. Mientras Sofía Suescun y Marta Peñate, a pesar de sus diferencias, decidieron darse la mano para apoyarse en este complicado momento, todo se complicó en cuestión de segundos.

¿El motivo? Hubo una espera verdaderamente interminable, en la que ni concursantes ni espectadores tenían la más mínima idea de qué estaba ocurriendo exactamente. Tras un silencio que pareció eterno, finalmente Jorge Javier Vázquez habló. Pero no para decir el nombre de la salvada, como todos esperábamos.

Y es que se pronunció para hacer saber que se le había roto el pinganillo en directo. En ese momento tan crucial se dio cuenta de que había perdido la conexión con la dirección del reality. Por lo tanto, Jorge Javier Vázquez pidió a sus compañeros que, por favor, le solucionaran el problema para poder dar el nombre de la salvada y, por ende, conocer quién conseguía la tercera plaza de esta edición de leyendas.

El momento de tensión no hacía más que aumentar considerablemente, por lo mucho que estaba en juego. No solamente saber quién obtenía la medalla de bronce, sino quién de las dos tenía más apoyo. Un duelo de titanes, en todos los aspectos. Por suerte, no tardaron mucho en solucionar el problema del pinganillo.

Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez se negó a alargar la agonía, confirmando que la tercera finalista de Supervivientes All Stars era nada más y nada menos que Sofía Suescun. Por lo tanto, Alejandro Nieto y Marta Peñate se enfrentaban al duelo final tal y como ocurrió en Supervivientes 2022 pero, en esta ocasión, quien se llevó la victoria fue la canaria.