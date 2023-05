‘Supervivientes 2023’: la hija de Ginés Corregüela le hace una advertencia sobre Yaiza

Este martes las puertas del plató de Supervivientes 2023 se abrieron para recibir a Ginés Corregüela. Tras haberse convertido en el último expulsado, acudió al plató para enfrentarse a todo lo ocurrido tanto en Honduras como en España, durante su convulso paso por el reality.

Ginés fue recibido en plató por sus padres y su hija Laura, después de que Miriam dejase claro que no iba a estar en plató para recibir a su padre, a pesar de haber sido su defensora durante su paso por el concurso. De esta forma, Laura fue la encargada de ocupar el puesto de su hermana.

El ex concursante también se reencontró en el plató con Yaiza, su pareja, sobre la que su hija Laura no dudó en lanzarle una advertencia. «Yo te respeto. Si tú eres feliz, yo te voy a apoyar, pero sé que te vas a caer», le dijo a su padre advirtiéndole de que piensa que las cosas con Yaiza no van a terminar bien.

Laura aprovechó para poner un poco a su padre en situación. El ex concursante se fue enterando de que mientras estaba en Supervivientes 2023, las cosas entre Yaiza y su familia saltaron por los aires. «Quiero que veas las cosas y juzgues por ti mismo», le dijo su hija.

La hija de Ginés: «El carácter que has visto de Yaiza en la isla es lo que es ella fuera» 🏝 #TierraDeNadie11

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/vjzri5Hs24 — Supervivientes (@Supervivientes) May 16, 2023

«Tú le dijiste a ella que no se metiera con nosotras. Tú sabías que mi relación con ella era buena. Tres días después de que tú te fueras, me bloqueó de WhatsApp”, le dijo la joven a su padre. Además, también le informó de lo mal que lo había pasado la familia estas semanas.

«Tuvo que ir a un polideluxe a contar cómo se acostaba contigo, lo que hacía contigo… Los abuelos en casa para que les diese algo, llamándome llorando, yo para que me diese algo. Yo fui una vez al poli y ella apareció amenazándome», expresó ante la incredulidad de Ginés.

De nuevo, la hija del exconcursante del reality le pidió que vaya con cuidado. “Ha hecho mucho daño y creo que, cuando tú lo veas… Si tú eres feliz, voy a estar a tu lado en lo que necesites, pero que sepas que el carácter que ha tenido en la isla es lo que es ella fuera. Que lo sepas. Yo no te miento. Ha hecho daño a todo el mundo y cuando veas todo tranquilo, ojalá pongas los pies en la tierra. Yo estaré cuando te caigas para ayudarte, pero abre los ojos”.

La reacción de Ginés Corregüela fue levantarse a abrazar a su hija. Laura no pudo evitar las lágrimas y le dio más detalles de lo sucedido. «Te lo prometo, me ha amenazado. A Miriam le ha dicho que no puede tener hijos, le ha dicho de todo», expresó la joven visiblemente emocionada.