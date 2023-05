‘Supervivientes 2023’: ¿Quién fue el concursante salvado ayer?

Telecinco regresó un martes más con una nueva entrega de Supervivientes 2023: Tierra de Nadie. Durante la gala y a través de una nueva ceremonia de salvación, se conoció el nombre del primer concursante salvado de la expulsión, que tendrá lugar este jueves.

Tras convertirse en los nominados de esta semana, Alma Bollo, Artùr Dainese, Manuel Cortés o Raquel Arias conocieron este martes la decisión de la audiencia de Supervivientes 2023, en una nueva ceremonia presidida por Laura Madrueño, que esta vez tuvo lugar en plena selva.

La presentadora volvió a ser la encargada de comunicar a los cuatro nominados la decisión de los espectadores a través de la app de Mitele. Mientras que Manuel seguía la ceremonia de salvación desde la enfermería, donde continúa recuperándose, sus compañeros escuchaban desde la selva visiblemente nerviosos la decisión de la audiencia.

Raquel Arias fue la primera concursante en conocer que seguía en la cuerda floja. Acto seguido Manuel Bollo descubrió que él también seguía nominado, por lo tanto, hasta el jueves no sabrán si continúan concursando o si por el contrario, se termina su aventura en Supervivientes 2023.

La decisión de la audiencia estaba entre Alma Bollo y Artùr. Finalmente, la hija de Raquel Bollo se convertía así en la concursante salvada y se abrazaba inmediatamente a Adara y Jonan. Su hermano, Manuel celebraba la decisión de los espectadores desde la enfermería.

Muy emocionada, Alma agradeció a los espectadores su apoyo para seguir en Honduras, «Muchas gracias a toda la gente que me sigue apoyando, que sigue confiando en mí. No sabéis lo especial que me hacéis sentir, os quiero mucho y voy a seguir dándolo todo», expresaba la concursante.