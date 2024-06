‘Sueños de libertad’, capítulo 71: Damián y Jesús trazan un plan para ocultar el cadáver de Valentín

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 70 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo Jesús no duda en realizar una contundente confesión, por lo que su destino parece estar en manos de su padre. Andrés está dispuesto a hablar con Begoña sobre la conversación que tuvieron la noche antes, pero ella se niega en rotundo.

Gema, tras la discusión con María, no tiene ni la más remota idea de si debe desvelarle los detalles de lo que vio entre su marido y Begoña. Jaime, por su parte, da el paso de esconder ante Luz el problema de visión que tiene pero, a su vez, también empieza a tener serias sospechas sobre ella. ¡Las cosas se complican por momentos!

Claudia no puede evitar tener muchas dudas sobre si debe o no aceptar la propuesta de Mateo, sobre todo por las graves consecuencias que tendría. Andrés, por su parte, hace saber a su familia que rompe todo vínculo con Sebastián Ortega, mientras que Jaime aprovecha para hacer una contundente propuesta a Marta.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 71 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo Jesús y Damián trazan un nuevo plan para que el cadáver de Valentín no sea descubierto. Lo deben hacer lo antes posible y antes de que sea demasiado tarde.

Dolida por las palabras de Gema, María toma la decisión de buscar las pruebas del engaño de Andrés. Jaime, por su parte, no ha tardado en darse cuenta de que cometió un gravísimo error con la medicación de Gaspar. Por lo tanto, no puede evitar alarmarse. Todo ello mientras, alentada por Fina, Claudia toma una decisión respecto a la proposición de Mateo.

Andrés, tras su conversación en la galería, ha vuelto a tener esperanzas con Begoña. Ésta no puede evitar sentirse culpable de haber tenido ciertas sospechas de Jesús. Marta ha decidido dar una respuesta a la proposición de Jaime, y es que no quiere tener hijos ahora. Damián está pensando en contar a Digna toda la verdad sobre Valentín. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.