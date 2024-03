‘Sueños de libertad’, capítulo 20: Isidro continúa ocultando su verdadero estado de salud

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta sorprendente historia. ¡No está dejando indiferente a nadie, ni mucho menos!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 19 de Sueños de libertad. Así pues, somos testigos de cómo Begoña no puede evitar sentirse tremendamente disgustada con Jesús. Y todo por el trato que está teniendo con ella en los últimos días. Esto provoca que no pueda dejar de pensar en Andrés. ¡Cada vez están más unidos!

Tasio rompe repentinamente con Claudia… ¡Y a ella le da un ataque de ansiedad! 😱💥 ¿Será para siempre en #SueñosDeLibertad ? 😳 https://t.co/uZoIy4JoI6 ⏪ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) March 20, 2024

Por si fuera poco, observamos cómo Gema decide negarse en rotundo a aceptar su destino como sirvienta. Todo ello mientras Fina ha empezado a hacerse valer ante Marta. ¡A pesar de que es absolutamente incapaz de ocultar sus sentimientos! Digna y Damián, por su parte, no pueden evitar sufrir por el hecho de que Luis se niega en rotundo a regresar a la fábrica.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Tasio trata por todos los medios de acercarse a Carmen, por lo que se ve en la obligación de tomar una drástica decisión respecto a Claudia. Ésta, como era de esperar, se queda tremendamente destrozada. ¡Es algo que, desde luego, no se esperaba que sucediera!

Parece que Luz ha logrado convencer a Marta… ☺️#SueñosDeLibertad

Directo ▶ https://t.co/DiBuKEtD2B pic.twitter.com/miLWhEJi0g — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) March 20, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 20 de Sueños de libertad. Así pues, somos testigos de cómo Andrés y Begoña no pueden evitar sentirse profundamente culpables por María y Jesús. Tasio, por su parte, continúa buscando la aprobación de Carmen mientras que Claudia no puede evitar sufrir al ver cómo el hombre del que está enamorada tiene como objetivo volver con su ex novia.

Por si fuera poco, vemos cómo Luz se ve en la obligación de tomar una contundente y drástica decisión respecto a Luis. Y todo porque teme que pueda llegar a dar a conocer el gran secreto que esconde. En cuanto a Isidro, a pesar de los consejos, prefiere guardar silencio sobre su verdadero estado de salud.

A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que Digna no está dispuesta a quedarse con los brazos cruzados ante esta situación. Por ese mismo motivo, opta por comenzar a investigar en secreto. Fina, por su parte, tiene la oportunidad de conocer muchos más a Marta. Después de todo lo vivido en los últimos días, por fin vuelven a tener una cordial relación. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.