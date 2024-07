‘Sueños de libertad’, capítulo 102: Mateo pide a Tasio que se sincere con Carmen

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 101 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo un reconocido periódico se ha mostrado más que dispuesto a hacer un reportaje sobre la familia. Todo ello mientras Begoña asegura que quiere ir a un congreso, pero Jesús se niega en rotundo a que vaya.

Parece que la familia De la Reina tendrá su minuto de fama. ✨ A ver cómo sale esto… 🤔 #SueñosDeLibertad Directo ➡️ https://t.co/zptWyD6qgV pic.twitter.com/Cd2iDAuESq — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) July 16, 2024

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Gema ha dejado sin palabras a Luis con una inesperada y sorprendente petición. ¿En qué consiste? En que le ayude, en todo lo que sea necesario, para intentar mediar con Joaquín. Gema ha dejado sin palabras a Luis, y todo por una inesperada petición.

¿En qué consiste? En que le ayude a tratar de mediar con Joaquín. Como era de esperar, éste se niega en rotundo y lo tiene muy claro. Mateo empieza a preocuparse muchísimo por el estado de salud de Claudia. Tras una llamada telefónica, Marta acaba dejando muy preocupada a la madre de la joven. Y no es para menos.

Buscad a alguien que os mire como Damián mira a Digna. 🥹 ¿Qué opináis de esta pareja? 👀 #SueñosDeLibertad Directo ➡ https://t.co/foYWsnRicV pic.twitter.com/IWJ6wTpPaY — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) July 16, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 102 de Sueños de libertad. Así pues, somos testigos de cómo Begoña tendrá pesadillas con la cabaña, pero querrá superar su miedo a como dé lugar. Jesús, durante el reportaje, conseguirá que el periodista se centre únicamente en Begoña y en él.

Por si fuera poco, observamos cómo la joven ha empezado a tener pesadillas con la cabaña. A pesar de todo, se muestra dispuesta a querer superar su miedo. Jesús, durante el reportaje, ha logrado que el periodista se centre solamente en él y en Begoña. Ésta, por su parte, ha logrado reivindicarse como mujer trabajadora ante el periodista. ¡Lo ha conseguido!

Luis está convencido de que la relación entre Gervasio y Mario no fue amor. Aun así, Joaquín no puede evitar discrepar. Andrés recorre a un contacto suyo en Brasil con el objetivo de que le ayude, en todo lo que pueda, en su búsqueda. Todo ello mientras Mateo lanza un importante consejo a Tasio: que se sincere, de una vez por todas, con Carmen. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.