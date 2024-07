‘Sueños de libertad’, capítulo 101: Mateo, muy preocupado por el estado de salud de Claudia

No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 100 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo, tras la marcha de Mercedes, Begoña se siente tremendamente destrozada. Opta por reincorporarse al trabajo para evitar pensar de más en toda la situación que está atravesando.

Luz decide confiar en Luis y contarle la verdad sobre su relación con Jaime. 😲 #SueñosDeLibertad #Sueños100 Puedes verlo de nuevo en: https://t.co/cbc1ikEEyU ◀ pic.twitter.com/S4D5AtLqGV — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) July 15, 2024

Gema, aunque lo intenta, es incapaz de conseguir que Joaquín se siente a hablar con ella de una vez por todas. Todo ello mientras Damián ha decidido aprovechar la ocasión para hacer una propuesta a Digna. Y todo para que se quede mucho más tiempo en casa. Claudia se ve en la obligación de hacer reposo como consecuencia de su embarazo.

Luis acaba dando un paso más allá a la hora de buscar a Mario. Todo ello mientras Damián se entera de las pesquisas de Andrés respecto a Valentín. Por si fuera poco, vemos cómo Jaime empieza a preguntarse si Luis está siendo todo lo discreto que debería o no, respecto a lo que vio entre él y Luz.

Tasio por fin tendrá lo que siempre quiso: tiempo de calidad con su padre. 🤗 #SueñosDeLibertad #Sueños100 Revive este momento tan emocionante en: https://t.co/40ZUVuzQBr ◀ pic.twitter.com/0mVFaZrAaa — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) July 15, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 101 de Sueños de libertad. Así pues, somos testigos de cómo un reconocido periódico se muestra dispuesto a hacer un amplio reportaje sobre la familia, mientras que Begoña quiere ir a un congreso. Es entonces cuando Jesús se niega en rotundo a que ésta vaya. ¡No le da opción!

Por si fuera poco, observamos cómo Gema ha dejado completamente sin palabras a Luis con una inesperada petición. ¿En qué consiste, exactamente? En que le ayude a tratar de ejercer de intermediario con Joaquín. Como no podía ser de otra manera, éste se niega en rotundo. ¡Lo tiene tremendamente claro!

Mateo no puede evitar preocuparse muchísimo por el estado de salud de Claudia, mientras que Marta, tras una llamada telefónica, acaba dejando muy preocupada a la madre de Claudia. Carmen no tarda en dar un toque de atención a Tasio tras ausentarse sabiendo que la joven tiene un grave problema de salud. Si pasa algo grave, no se lo piensa perdonar nunca. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.