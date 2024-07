‘Sueños de libertad’, capítulo 100: Damián hace una inesperada propuesta a Digna

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de las semanas, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 99 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo, ante lo ocurrido con Mercedes, Begoña ha tomado la decisión de que ésta vuelva al sanatorio. Es tremendamente consciente de que está en peligro y quiere evitar, a toda costa, que ocurra una desgracia.

Carmen, cansada de que su marido no se sincere con ella, no duda en pedirle explicaciones🤔 : «No soy pesada Tasio, soy tu mujer y sé que me estás ocultando algo». 😳 ¿Quieres descubrir qué está pasando? Revive el momento en #SueñosDeLibertad ➡ https://t.co/naVluLQKcv ⬅ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) July 14, 2024

Lejos de que todo quede ahí, Andrés tiene sospechas de que en realidad Jesús tiene algo que ver con la misteriosa desaparición de Mercedes. Mateo, conocedor del secreto de Tasio, acaba intercediendo por él ante Carmen. Damián ha sorprendido con un impactante intento de acercarse a Tasio.

Por si fuera poco, Isidro hace una petición a Digna que valore muchísimo el gesto de Damián a la hora de sincerarse, de una vez por todas, con ella. Todo ello mientras María no puede evitar que Jaime acabe enterándose de que está fingiendo una enfermedad. Luis, tras descubrir las cartas de Mario, quiere preguntar a Joaquín por él.

Jesús está cada día más cerca del límite con Mercedes: “Cierre la maldita boca”. 🤐 Vuelve a ver #SueñosDeLibertad ➡ https://t.co/0IZlXzU2Yy ⬅ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) July 14, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 100 de Sueños de libertad. Así pues, seremos testigos de cómo Begoña, tras la marcha de Mercedes, está profundamente destrozada. Aun así, opta por reincorporarse al trabajo para evitar pensar de más en toda la situación que está viviendo.

Gema es incapaz de conseguir que Joaquín se siente, finalmente, a hablar con ella. Damián ha aprovechado la ocasión para hacer una contundente propuesta a Digna para que se quede mucho más tiempo en casa. Claudia se ve obligada a hacer reposo por el estado de su embarazo. ¡No le queda otra opción!

Luis no duda un solo segundo en dar un paso más allá a la hora de buscar a Mario, mientras que Damián se entera de todas y cada una de las pesquisas de Andrés sobre Valentín. Por si fuera poco, Jaime no puede evitar preguntarse si Luis está siendo o no discreto sobre lo que vio entre Luz y él. No te pierdas los próximos capítulos de la sorprendente y exitosa serie diaria Sueños de libertad, que se emite tarde de lunes a viernes en Antena 3.