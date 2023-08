Steve Aoki, viral al pinchar ‘La gata bajo la lluvia’, de Rocío Dúrcal, en Tomorrowland

Tomorrowland, el mayor festival de música electrónica del mundo, ha vuelto a dejar grandes momentos para el recuerdo en su edición de 2023, siendo el dj estadounidense Steve Aoki el protagonista de uno de los momentos más virales de la edición de este año.

Para sorpresa de todos los hispanohablantes que se encontraban en el DJ set del estadounidense, entre las decenas de miles de personas que le estaban viendo, este no dudó en remezclar e incluso cantar una de las canciones más conocidas de Rocío Dúrcal, La gata bajo la lluvia, concretamente la versión que él publicó el mes pasado junto a Ángela Aguilera.

Aoki puso la canción con una base electrónica, mientras sonaba la voz de la desaparecida cantante, en la parte en la que dice: «Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo boulevard. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado».

No obstante, cuando Steve Aoki se vino más arriba fue en el momento en el que la letra dice: «Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá, y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia», una parte de la canción que tal y como se puede ver en el vídeo, el propio DJ interpreta, enloqueciendo a todos los presentes.

En ese momento, el famoso DJ grita con el micro en mano «un, dos tres» y comienza a sonar la parte más electrónica de su remezcla, más acorde con el tipo de festival y público que le estaba viendo en ese momento. Un momento que sin duda pasará a la historia de esta edición del festival.

Como era de esperar, el vídeo de Steve Aoki pinchando el mayor éxito de la carrera de Rocío Durcal en Tomorrowland no tardó en volverse viral en las redes sociales. Desde entonces, los vídeos de ese icónico momento suman millones de reproducciones, que no dejan de aumentar.