Tomorrowland: así fue el emotivo homenaje a Avicii en el festival

La muerte de Avicii supuso un shock para millones de fans y compañeros de la industria de la música hace ya 6 años. Motivo por el cual, desde su fallecimiento no han dejado de sucederse los homenajes en honor al artista. Entre ellos, en Tomorrowland.

El Dj sueco fallecía el 20 de abril del año 2018. Una noticia que sacudió al mundo de la música, dejando como legado himnos mundiales como Hey Brother, Wake Me Up o Lonely Together. Canciones que han pasado a la historia del mundo de la música para siempre.

Tomorroland realiza un homenaje al artista cada año pinchando sus mayores éxitos. Y es que cabe recordar que Avicii se convirtió en el protagonista de una de las ediciones más emblemáticas de su historia, The Book of Wisdom, del año 2012, que a día de hoy tiene el aftermovie más visto en su historia.

Avicii vivirá por siempre en Tomorrowland Desde hace unos años, Tomorrowland contruye un segundo escenario principal inspirado en una de sus ediciones más emblemáticas que es, «The Book of Wisdom», la cual fue presentada en 2012. Hasta la fecha, es incluso la edición más vista… pic.twitter.com/Hcu8peypMS — Trino Treviño (@trinodj) July 29, 2023

Este año, tal y como ha contado el Dj Trino Treviño a través de su cuenta de Twitter, reproducir sus temas no es el único homenaje que le ha dedicado Tomorroland en esta ocasión. Así como también, ha recordado todos los homenajes que ha recibido el artista a lo largo de los años.

En el año 2019 colocaron un libro relacionado con la inolvidable temática del año 2012. En su lomo, le puede leer «en recuerdo amoroso de Tim Bergling» -nombre real de Avicii- junto a un «para siempre». Además, el festival paró durante dos años debido a la pandemia y en su regreso llevaron a cabo un homenaje aún mayor.

El año pasado, Tomorroland inauguró un segundo escenario principal al que bautizaron como The Library. Allí, colocaron el libro y el tributo a Avicii, que desde entonces quedó instaurado de manera definitiva en ese escenario del famoso festival belga.