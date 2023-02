David Guetta sorprende con esta afirmación sobre el futuro de la música

El éxito de David Guetta no tiene límites. La carrera del dj, productor y compositor francés ha sido imparable desde el año 2009, cuando lanzó su cuarto disco, One Love, en el que se incluían canciones como When Love Takes Over, Sexy Bitch, Memories o Who’s That Chick?.

Con el paso de los años, David Guetta ha ido evolucionando, y su música también. El artista, que lleva trabajando en la música desde que tenía 17 años, desde un principio tuvo muy claro que no quería que su éxito fuera flor de un día. De esta forma, se ha labrado una larga y fructífera carrera en la industria.

Aunque sus innumerables éxitos le posicionan como una de las figuras clave de la música electrónica a nivel mundial, David Guetta no se conforma y sigue reinventándose. De esta forma, su última canción es una colaboración con Eminem a través de la inteligencia artificial.

Let me introduce you to… Emin-AI-em 👀 pic.twitter.com/48prbMIBtv — David Guetta (@davidguetta) February 3, 2023

A través de su cuenta de Twitter, David Guetta compartió un vídeo tocando la canción en un concierto reciente, en el que se puede escuchar como la «voz» de Eminem dice: «This is the future rave sound / I’m getting awesome and underground (Este es el futuro del sonido rave)».

El dj y productor francés utilizó esta tecnología para añadir la voz de Eminem a su nueva canción, algo sobre lo que ha hablado recientemente, asegurando que el futuro de la música se encuentra en la IA. No obstante, no tiene intención de lanzar esta canción comercialmente.

En la alfombra roja de los BRITs 2023, David Guetta declaró a la BBC que cree que próximamente más músicos empezarán a usar IA porque «cada nuevo estilo musical viene de una nueva tecnología». «Estoy seguro de que el futuro de la música está en la IA. Seguro, no hay duda. Pero siempre utilizado como una herramienta», afirma el artista.

«Creo que realmente la IA podría definir nuevos estilos musicales. Creo que todo nuevo estilo musical surge de una nueva tecnología», señaló, asegurando que publicó la canción con la «voz» de Eminem para abrir un debate. «Es imposible pensar que sea una colaboración real, pero suena exactamente igual que él (Eminem)», dijo.