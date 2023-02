David Guetta y Jason Derulo unen fuerzas en ‘Saturday / Sunday’, su nueva colaboración

David Guetta y Jason Derulo unen fuerzas en Saturday / Sunday, una colaboración muy especial y esperada por sus fans, que tras su publicación el pasado viernes no tardó en convertirse en un éxito en todas las plataformas digitales.

“No necesito todo tu tiempo.#SaturdaySunday con David Guetta ya está disponible” anunciaban el lanzamiento ambos artistas en una publicación conjunta a través de Instagram. Una noticia que pilló por sorpresa a sus fans, pues no había noticias de una colaboración entre ambos artistas.

No obstante, la colaboración entre David Guetta y Jason Derulo ya es una realidad. Se trata de una canción que ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales, donde ambos artistas unen sus estilos a la perfección.

DERULO X GUETTA – SATURDAY/ SUNDAY – 2.9.23 12pm ET Pre-save here: https://t.co/UabSVoglDF pic.twitter.com/iVfw6SNxNb — David Guetta (@davidguetta) February 2, 2023

En esta canción, el cantante estadounidense, Jason Derulo, vuelve a aliarse con David Guetta. Se trata de la tercera vez que ambos artistas se juntan en una misma canción, y como era de esperar, una vez más su unión musical ha vuelto a ser un éxito.

Saturday / Sunday es un tema que ha sido compuesto por ambos artistas junto con Ali Payami, Andre Davidson, CASTLE, Dewaine Whitmore, J. Harris III, Patrick J. Que Smith, Sean Davidson y T. Lewis. Además, producción de la canción ha sido obra del dj francés.

La canción es un tema de estilo dance que a su vez combina diferentes sonidos electrónicos obra de David Guetta, que encajan como anillo al dedo con la voz de Jason Derulo. De esta forma, ambos vuelven a tener en sus manos la receta del éxito asegurado, y de nuevo lo han vuelto a conseguir.

De momento, no hay noticias de un videoclip de la canción. Tanto David Guetta como Jason Derulo se encuentran en uno de los mejores momentos profesionales de su carrera, por lo que ambos tienen numerosos compromisos profesionales que les habrían impedido juntarse para rodar un videoclip. No obstante, no se descarta que lo graben más adelanta.