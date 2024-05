Sonsoles Ónega corta de raíz una insinuación sobre el caso Asunta: «¡Qué demagogo eres!»

El caso Asunta sigue siendo uno de los temas más comentados en los medios de comunicación. En Y ahora Sonsoles, programa presentado por Sonsoles Ónega, no iba a ser menos, por lo que han sorprendido a su audiencia al comunicar que habían entrevistado en exclusiva al financiero que ayudaría a Porto a gestionar su fortuna tras salir de la cárcel.

«Rosario era una mujer tan vulnerable», comentó la presentadora tras la emisión de la entrevista. «¿Cómo pensaba utilizar la fortuna de sus padres? Hemos hablado con Rodrigo, que no era su amor, a quien pensaba confiar la gestión del patrimonio. Una herencia de tres millones de euros», contaba la comunicadora. Unas palabras que dieron paso a un video.

#Exclusiva 💥 👉Así se repartió la herencia millonaria de Rosario Porto tras quitarse la vida en la cárcel de Brieva en 2020. Descúbrelo en #YAS ▶️ https://t.co/NceEdilpZp pic.twitter.com/qItmOVft1z — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) May 14, 2024

El 18 de noviembre de 2020, siete años después de entrar en prisión, Rosario Porto se quitó la vida. Una situación que ponía en una gran incógnita a los herederos de su fortuna. Pues, la fallecida estaba divorciada, sin padres, ni hijos, ni hermanos. Asimismo, cabe señalar que se sabe que contaba con cuatro viviendas, cuentas con más de 600.000 euros, joyas y obras de arte.

Al parecer, la herencia de Rosario Porto era de sus padres, quienes fallecieron cada uno con pocos meses de diferencia. Un suceso que tuvo lugar un año antes de la muerte de Asunta. El motivo del fallecimiento de sus padres sigue siendo todo un misterio, pues los cuerpos fueron incinerados rápidamente y no se les hizo una autopsia.

Ante ello, y según se ha informado, antes de la celebración del juicio preparó su testamento y designó a cuatro herederos. «Fue durísimo para Rosario Porto estar en la cárcel durante la pandemia», comentó una de las colaboradora del programa. «Pues imagina ser niña y estar bajo tierra», comentó, por su parte, Antonio Naranjo. Unas palabras que Sonsoles Ónega no pudo obviar.

«¡Qué demagogo eres!», le dijo al colaborador de Y Ahora Sonsoles. «Es que no puedo empatizar con una persona como esta», se defendía Naranjo. «Y como me parece que, al final, los asesinos acaban siendo muy sexies, pues yo intento resistirme a eso. Me parece una manipuladora y me pregunto: ¿Qué casualidad que los padres se murieran en poco tiempo y herede una pasta a continuación?», agregó.

«Bueno… Sí, también los mató… Por favor, poned un rótulo que es una opinión o especulación que solo opina Antonio Naranjo o que eso no lo suscribimos nosotros», señaló Sonsoles Ónega. «Yo me hago la pregunta. ¡Vaya casualidad! A esta mujer le persiguen las casualidades, muere su hija, pero no ha sido ella, se mueren sus padres y hereda una pasta, en fin», dijo Antonio Naranja para concluir su punto de vista. «Ya hemos acabado», concluía Sonsoles Ónega.