No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. Es más, cada vez son más los comensales que se animan a acudir al restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar encontrar a su media naranja. En la nueva entrega, uno de los protagonistas de la noche fue Dimar, un joven dominicano de 28 años que reside en Barcelona y trabaja como stripper. Entre otras tantas cuestiones, el soltero no dudó un solo segundo en definirse como «un amor» pero, a su vez, quiso reconocer algo más: «A veces me ven chicas actuando y solo quieren follar porque me ven el cuerpo». Su cita para esa noche fue Dilaydi, una joven de 24 años que se define como una mujer «tímida» a la que le encanta «trabajar y estudiar».

Poco después de encontrarse por primera vez en el restaurante más famoso de la televisión, Carlos Sobera no dudó un solo segundo en invitar a ambos a sentarse en la mesa que tenían reservada para poder disfrutar al máximo de la velada. Conforme iba avanzando la cita en cuestión, Dimar y Dilaydi se fueron dando cuenta de que tenían mucha química. Tanto es así que no tardaron en desvelarse algunos detalles respecto a su vida privada, e incluso íntima. Un claro ejemplo lo encontramos en el comensal, que no dudó en aprovechar la ocasión que se le había presentado para reconocer a su cita algo muy concreto: «Me gusta mucho follar, cada día, a todas horas». Su cita, en cambio, optó por situarse en mitad del restaurante con el objetivo de sorprender al comensal interpretando una canción. Algo que consiguió, y con creces: «Me gustó», reconoció el dominicano afincado en Barcelona.

Una vez terminaron de cenar, Dilaydi y Dimar fueron al reservado donde tuvo lugar algo verdaderamente impactante y sorprendente. Y es que el comensal aprovechó esa oportunidad para dejar completamente sin palabras a su cita. ¿De qué forma? Dedicándole nada más y nada menos que un striptease.

«No me lo puedo creer, no sé dónde meter la cabeza», comenzó diciendo la soltera, dejando en evidencia esa timidez de la que hablaba a su llegada a First Dates. Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: «No me llama la atención eso», aseguró, refiriéndose al striptease que le había dedicado su cita. Lejos de sentirse incómodo, el joven continuó con su show hasta no dejar nada a la imaginación.

Poco después, llegó la decisión final en First Dates. A pesar de que intentó que su cita viviera en primera persona cómo era su trabajo, ese fue el motivo principal por el que Dilaydi se negó en rotundo a tener una segunda cita con Dimar: «Como amigos sí que podríamos tener una segunda cita, pero como novios no», aseguró. ¡El amor no triunfó en esta ocasión!