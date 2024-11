El pasado lunes 11 de noviembre, los espectadores de First Dates han podido disfrutar de una entrega especial, en el que celebraron los 2.000 programas. De esta manera, los seguidores de este programa pudieron ser testigos de cómo Trini regresó al restaurante más famoso de la televisión con el firme objetivo de tener una segunda cita con Ángel. Él fue el comensal con el que la emparejaron en su primera visita a First Dates. Los dos disfrutaron de una gran velada. Tanto es así que acabaron besándose en el reservado. Nada más entrar de nuevo por la puerta del restaurante más famoso de la televisión, Trini reconoció que su pareja se había convertido nada más y nada menos que en el gran amor de su vida: «Lo quiero bastante, aunque estemos lejos, porque él vive en Tarragona y yo en Terrasa. No nos vemos mucho», reconoció al presentador del programa que se emite en Cuatro.

Lejos de que todo quede ahí, la comensal hizo saber a Carlos Sobera que, desde que conoció a Ángel, «echan un polvito a la semana»: «Hace años yo no hacía sexo con nadie. Cuando lo hice con Ángel me gustó muchísimo. Me dejó muerta, pero he resucitado con él», aseguró. A pesar de que está muy contenta con su pareja, tiene claro que prefiere mantener esa relación a distancia y no verse más de lo que lo hacen actualmente. Poco después de la llegada de Trini al programa, fue el turno de Ángel. Entre otras cuestiones, desveló algunos secretos íntimos: «Hago bien el amor con Trini porque… me he ilustrado en un libro y he sabido hacer feliz a una mujer». No solamente ha reconocido que está muy enamorado de ella, sino que ha confesado a Carlos Sobera que quería vivir con ella a pesar de que tiene nada más y nada menos que nueve hijos.

Lo que ninguno de los allí presentes esperaba es que Ángel fuese a confesarles que su intención no era otra que dejar a Trini: «Vengo a despedirme, esto no es vivir». Nada más verse las caras, la cuidadora jubilada se levantó para besarle: «¡Amor de mi vida!», exclamó. A pesar de todo, él quiso pararle los pies para hacerle una dura confesión: «La relación no va bien, Trini. No se puede vivir así».

Trini aprovechó la ocasión para tratar de explicar su compleja situación: «Nosotros, por desgracia, vivimos muy retirados. Pero eso no quiere decir que no haya pasión… Es más, tú sabes que, cuando hacemos el amor, lo hacemos divinamente. Qué te crees, ¿Qué no te echo de menos? ¡Pues claro que te echo de menos!».

Así pues, la comensal ha hecho una firme propuesta a su pareja: pasar mucho más tiempo juntos, para tratar de hacerle cambiar de parecer. Aun así, ante las cámaras de First Dates, ella no dudó en incidir en algo muy concreto: «Me quiere exigir demasiado. Yo quisiera darle lo que él quiere… pero no puedo».

A pesar de todo, Trini optó por seguir intentando convencer a Ángel para que cambiase de opinión. De esta forma, quiso cantarle una canción con la que consiguió emocionar a su pareja. «Yo te quiero», reconoció el de Tarragona. Por fortuna para la comensal, su pareja cambió de opinión y también decide interpretar otro tema. ¡Fue un instante mágico!

Después de conocerse en First Dates, los dos han regresado para disfrutar de una segunda cita. Por lo tanto, también han tenido que enfrentarse a la decisión final. Aunque Ángel llegó con la firme intención de romper su relación con Trini al no soportar la distancia, el viudo cambió de opinión: «Iba a romper, pero no he roto. Me has convencido».

Por si fuera poco, fue más allá: «Sentía algo por dentro que no podría contártelo», explicó. Así pues, tanto él como Trini no han dudado un solo segundo en afirmar que van a seguir disfrutando de su relación sentimental «hasta que la muerte los separe». Los dos se fundieron en un beso y se marcharon del restaurante de la mano. ¡Qué bonito es el amor!