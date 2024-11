El pasado lunes 11 de noviembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates. Debemos tener en cuenta que no fue una cualquiera, ya que en esta ocasión todo el equipo celebraba nada más y nada menos que 2.000 programas. ¡Algo verdaderamente sorprendente, a la par que espectacular! De esta forma, han querido celebrar esta cifra tan redonda con la emisión de un especial. Uno de los protagonistas de la noche fue Roberto, un filósofo de 61 años que llevaba nada más y nada menos que dos años con Javier, un teleoperador de 47 años que jamás creyó en el amor hasta que conoció a su pareja. Dadas las circunstancias, Roberto se mostraba más que dispuesto a dar un paso más allá en su relación: «Quiero pasar el resto de mi vida con él, hasta que la muerte nos separe», comenzó diciendo, y añadió: «Voy a decirle que nos casemos», confirmó.

Tan solo unos instantes después de que Roberto entrase en el restaurante más famoso de la televisión, hizo lo mismo Javier. Nada más reencontrarse con su pareja, Roberto volvió a incidir en algo: «Es el amor de mi vida». Javier, por su parte, fue mucho más allá: «Es mi futuro, mi presente, lo es todo». Después de tener una pequeña conversación, Carlos Sobera les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para esta velada. No tardaron en recordar que sus inicios como pareja no fueron fáciles: «Hemos pasado varias dificultades, hay que luchar y seguir», aseguró Roberto, mientras que Javier fue más allá: «Las relaciones hay que alimentarlas». A pesar de esos instantes que no fueron tan idílicos, su relación destaca por los grandes viajes que han hecho y por lo bien que se lo han pasado con la compañía del otro. Eso es algo que, pase lo que pase, jamás van a olvidar.

«En este momento tenemos el apoyo de mis hijos, de mis nietos, que ahora son sus nietos e hijos también, y de mis suegros. Es genial porque se ha ampliado la familia», aseguró Roberto. Además, los espectadores pudieron ser testigos de los nervios que estaba sintiendo Javier, al igual que ocurrió la primera vez que visitó el restaurante de First Dates.

Lejos de que todo quede ahí, el comensal también recordó uno de los episodios más duros y complejos de su vida: «Sé que tienes miedo porque intenté suicidarme. No fue la decisión correcta porque iba a dejar a mi amor y a mis padres solos. Y me he prometido que no lo volveré a hacer», confesó, recordando que ha atravesado diversos episodios de depresión.

Y añadió: «Yo quiero vivir, pasar el resto de mi vida contigo. Quiero disfrutar de mis padres, de mis amigos y quiero vivir hasta el final contigo», aseguró Javier. Roberto no tardó en pronunciarse sobre este asunto: «Existen medios para sanar mentalmente y sentir menos malestar y ser feliz con el amor».

En la recta final de la velada, llegó uno de los instantes más esperados por parte de los espectadores de First Dates. Con un ramo de flores en la mano, Roberto entró de nuevo en el reservado del restaurante más famoso de la televisión para hacer la pregunta más importante de su vida: «Vengo a pedirte matrimonio. Te quiero mucho, para mí lo eres todo», hizo saber a Javier. Mientras le puso el anillo en el dedo, todo el equipo del programa celebró este momento con gran emoción. Javier, emocionado, alcanzó a decir lo siguiente: «Ahora pienso que el amor existe y se puede conseguir». ¡Qué bonito!