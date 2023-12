Una soltera sorprende en ‘First Dates’ al contar su historia: «Me hizo lo mismo que Piqué a Shakira»

De lunes a viernes, en Cuatro, podemos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de conocer a otros tantos comensales que llegan al restaurante más famoso de la televisión con ganas de conocer a su media naranja. Una de las protagonistas de una de las entregas más sonadas fue Ana.

La venezolana de 58 años tuvo una cita den First Dates con ‘Chambri’, un burgalés que llegó al restaurante pisando fuerte. Pero no tanto como ella, ya que su historia no dejó absolutamente indiferente a nadie: «Me ocurrió básicamente lo mismo que le pasó a Shakira. Esa canción habla de mi vida y de lo que me sucedió en Venezuela».

La comensal no tardó en dar muchos más detalles sobre lo que le ocurrió: «Me montaron los cuerdos, como dicen en mi país. Los venezolanos son infieles por naturaleza, quizás por nuestra cultura. Escondiditos, pero son infieles». Durante la cena con el burgalés, Ana dejó claro que, a pesar de todo el daño que le han hecho, ahora mismo «está felizmente divorciada».

Al verse animada, la venezolana dio el paso de contar su historia al completo: «Estando dentro del matrimonio, mi ex marido fue infiel con la hija de un vecino». Por si fuera poco, añadió que ella sabía perfectamente que se trataba de un hombre casado. Lejos de que todo quede ahí, la comensal fue mucho más allá.

Y es que hay una hija en esta historia. «La chica yo la veía embarazada, siendo la futura madre de un hijo que iba a tener con mi marido», explicó la venezolana, ante la incredulidad del burgalés. «Vine de visita a España con muchos planes de que él también se viniera. La ovejita se transformó en lobo y me hizo lo mismo que Piqué a Shakira». Sin duda, una historia que no dejó absolutamente indiferente a nadie. ¡Y no es para menos!