«No podía soportar su olor»: una soltera de ‘First Dates’, contundente al rechazar a su cita

Volver a enamorarse nunca es fácil, pero en First Dates están dispuestos a cumplir los deseos de sus solteros. En el último programa la audiencia fue testigo de citas tan peculiares como la protagonizada por Pascual y María, dos solteros con un mismo objetivo común.

«Solo he estado enamorada de mi marido y me entregué totalmente a él. Tuve la desgracia de que se me fue joven», le explicó la comensal a Carlos Sobera. «Mi ilusión era verte en persona», le admitió al presentador. «Vengo al programa buscando un Carlos Sobera, aunque sé que estás muy solicitado. Me gusta el estilo de hombre como tú», señaló.

El problema de María con el olor de su cita en #FirstDates11D: «No lo puedo soportar» https://t.co/Zbx0SCZHTv — First Dates (@firstdates_tv) December 11, 2023

Su cita fue Pascual, un hombre al que le gustan los remedios naturales. «Todos los días me como una cabeza de ajo porque me evita dolores de cabeza, reumáticos, malestar… muchos problemas», dijo en su presentación. El tema amoroso se le ha resistido un poco, algo que culpa, en parte, a su trabajo como repartidor de electrodomésticos.

«Se me van todas las mujeres porque quizás trabajo demasiado y tengo mucho estrés», afirmó. Su primer encuentro con María no fue el mejor, pues la soltera percibió un fuerte olor de parte de su cita. «Cuando se ha acercado a mí, le he notado enseguida que olía a ajo, y es un olor que no puedo soportar. Una persona que transpire por sus poros de la piel el olor a ajo, lo detesto», declaró.

Sin embargo, Pascual estaba encantado con ella. «Me ha gustado mucho su presencia y su físico. Tiene los ojos muy expresivos», destacó el soltero. Durante la cena, el olor a ajo seguía presente en Pascual, por lo que María lo tuvo claro en la decisión final de First Dates.

«No fuma ni bebe, pero tiene un aliento que transpira a ajo, lo detesto. Ha sido una cena amena con una persona sincera, pero no era de mi agrado», comentó. Aunque Pascual sí quiso seguir conociendo a la comensal en una segunda cita, ella no opinó lo mismo. «No es el tipo de hombre que busco», sentenció.