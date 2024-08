No es ningún secreto que First Dates se ha convertido, indudablemente, en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando, noche tras noche, en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los comensales que acuden al restaurante más famoso para tratar de encontrar a su media naranja.

En una de las últimas entregas que se han emitido, pudimos ver cómo Carlos Sobera daba la bienvenida a Manuel, un sevillano de 68 años que, entre otras cuestiones, reconoció que le encantaba gustar: «Me gusta que, si te cruzas conmigo por la calle, digas ‘qué bien vestido va’», confesó al equipo del programa de Cuatro.

Tras haber pasado nada más y nada menos que cincuenta años de su vida trabajando, Manuel ha comenzado una nueva etapa en su vida como jubilado. Es por eso que se ha decidido a tratar de encontrar el amor. A pesar de que su objetivo era generar una enorme impresión en su cita, lo cierto es que ha conseguido todo lo contrario.

África, una extremeña de 61 años nacida en París, se quedó verdaderamente impactada al ver el look que había escogido su cita para su paso por First Dates: «Mi primera impresión ha sido la corbata», aseguró en el confesionario. Además, reconoció que hubo un detalle que le ha echado para atrás: «Veo que lleva un anillo y parece una alianza. Y claro, en una de estas, un anillo de eso…»

Poco después, pasaron al interior del restaurante más famoso de la televisión. De esta forma, comenzaron a hablar de sus edades. Uno de los motivos que no ha gustado en absoluto a África de su cita: «No tengo ningún prejuicio, pero representa una edad que, para mí, se queda mayor», reconoció en el confesionario.

El sevillano, por el contrario, se sentía realmente feliz con la extremeña: «Eso de que haya sido profesora de música le da una sensibilidad muy especial». Lejos de que todo quede ahí, quiso ir muchísimo más allá a la hora de hablar de su cita: «Me parece muy elegante, saber estar, tiene un comportamiento exquisito». Mientras hablaban sobre si practicaban o no deporte, ella no dejaba de tener en mente algo: «Me parece un estilo muy clásico como va vestido».

Poco después, cuando ella habló de sus orígenes franceses, empezaron a salir a la luz las enormes diferencias que había entre ellos. «Mi viaje pendiente con mi hija es París, pero me da miedo ahora con toda la inmigración», reconoció el sevillano, lo que provocó que ella reaccionase de la siguiente manera: «El tema no es para un primer contacto porque es muy difícil coincidir». Manuel respondió: «Tienen otra cultura y encima quieren imponer la que tienen».

Algo que provocó que África se negase, en rotundo, a escuchar ese tipo de comentarios racistas: «Ha sacado un tema que igual no coincidimos demasiado. Yo no puedo estar con una persona racista porque para mí está por delante de todo la tolerancia». En la decisión final, ella dejó muy claro que no quería tener una segunda cita con Manuel: «Es un rancio». ¡No hubo sorpresas!