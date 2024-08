No es ningún secreto que First Dates se ha convertido, indudablemente, en uno de los programas que más éxito cosecha, noche tras noche, en Cuatro. El restaurante más famoso de la televisión volvió a abrir sus puertas, y lo hizo para recibir a nuevos comensales que tenían como objetivo encontrar a su media naranja.

Silvana fue la primera en llegar a First Dates. La peruana, de 36 años, reconoció que sentía una profunda admiración por Cristiano Ronaldo: «Es como un mentor para mí». Por si fuera poco, desveló que no había tenido mucha suerte en el amor. Es por eso que se decidió visitar a Carlos Sobera para intentar conocer a alguien especial, que fuera deportista, empático y muy directo.

Su cita para esa noche era Iván, un salmantino que, a pesar de tener 46 años, reconoció que tenía un espíritu muy joven. Si hay algo que le caracterizaba es que tenía un gran parecido a un reconocido actor español. Algo que Silvana rápidamente descubrió: «Me ha recordado a Fernando Tejero. Me gusta mucho y, cuando lo he visto, me ha puesto un poco nerviosa».

Tal y como explicaba la peruana, cuando se mudó a España comenzó a ver La que se avecina y, gracias a esta serie, tuvo la oportunidad de conocer a Fernando Tejero: «Fue un personaje que me gustaba muchísimo y ahora veo a mi pareja con ese pelo y esa voz tan sexy que tenía Fermín», aseguró, entre risas. Los comensales no tardaron en pasar al interior del restaurante para comenzar con su cita.

Ella aseguró que se dedicaba al mundo del textil, mientras que Iván confesó que se dedicaba a algo que le apasionaba, que era ser teleoperador: «De cien llamadas, me cuelgan solo tres». Ella reconoció que habla varios idiomas, como son el «español, japonés, inglés, coreano y algo de chino». Algo que fascinó al soltero: «Para mí la gente que habla más de un idioma me parece super inteligente. Es una pasada».

¿Quieres enamorarte al ritmo de las olas del mar? 🌊 🏩 Apúntate al casting de #FirstDatesHotel y ten la cita que siempre soñaste✨➡️ https://t.co/PpYYyQ30Eh pic.twitter.com/iIf8PlG4P2 — First Dates (@firstdates_tv) April 24, 2024

Silvana, en plena cena, reconoció que no tenía ningún tipo de expectativa a la hora de conocer el amor. Eso sí, aseguró que había pedido al equipo de First Dates conocer a un hombre mucho más mayor que ella, a lo que el soltero no tardó en reaccionar: «¿Más que yo? Yo soy ya muy mayor, aunque no me considero mayor».

La comensal no tardó en hablar sobre la voz de Iván, alegando que tenía un tono bastante bajo: «Puedo escuchar las conversaciones de otros», espetó, dejando claro que ese tipo de voces eran, indudablemente, sus favoritas. «Estoy sorprendida. Tu voz es bonita, me agrada. Para mí tienes la voz sensual». En la decisión final, los dos estuvieron de acuerdo en asegurar que habían disfrutado de una bonita velada y que estaban dispuestos a conocerse aún más en una segunda cita.