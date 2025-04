No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso de las ocho temporadas que lleva en emisión, se ha convertido en uno de los programas más exitosos de Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado martes 29 de abril, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates. De esta forma, pudieron conocer a Francisca, una auxiliar de enfermería de 64 años que llegaba desde Murcia. Entre otras tantas cuestiones, se definía como una mujer de lo más resiliente: «Pienso que todo en la vida tiene remedio». Esta manera de afrontar los posibles obstáculos de la vida han venido dados por un problema de audición: «Pasé el COVID tres veces por mi trabajo», comenzó diciendo.

«Pero el estrés de la situación y por el COVID me dio una hipoacusia súbita. He perdido el 40% de la audición. Si una persona vocaliza bien y habla alto, entiendo perfectamente. Para mí no supone ningún trauma ni ningún impedimento para realizar mi día a día», reconoció Francisca. Su objetivo era conocer a un hombre «inteligente, culto, sensible, cariñoso, fiel y sincero». Su cita para esa noche era Juan, un recepcionista jubilado de 71 años que también llegaba desde Murcia, y lo hizo hablando de su prótesis capilar, calificándola de ‘indetectable’: «No es el clásico peluquín que te lo quitas para dormir. Yo eso no me lo pondría jamás, es patético». A pesar de los esfuerzos del equipo de First Dates, lo cierto es que ninguno tuvo una buena impresión del otro. «No me ha gustado el físico», aseguró Francisca, con total contundencia, ante las cámaras del equipo.

Él no dudó en ir mucho más allá: «Yo me veo mejor que ella físicamente, quizás también por el pelo que llevo». Tras comunicar a Juan su problema de audición, Carlos Sobera no dudó en acompañarles hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Es ahí donde comenzaron a hablar de sus vidas con el objetivo de conocerse un poco más.

Fue entonces cuando Francisca se sinceró sobre su trabajo y de los años que le quedan para jubilarse. En ese instante, Juan dejó descolocada a su cita con una confesión: «Yo te puedo regalar, tengo 75 años cotizados. He estado toda mi vida pluriempleado en dos trabajos». Ella, ante las cámaras de First Dates, mostró su sorpresa: «¿Cuántos años tiene? Tiene que tener 65 por lo menos, no creo que naciera trabajando».

Pero no todo quedó ahí, ya que el soltero volvió a impresionar a Francisca al confesarle que una de sus últimas parejas tenía 16 años menos que él. Ella se sinceró al respecto con el equipo del programa: «No lo veo con una persona 16 años más joven que él. ¡Ya tenía ganas de hombre!». Todo ello mientras a la soltera le costaba estar pendiente de la conversación.

¿El motivo? Solamente podía pensar en una cosa: «No quiero ofender a nadie, pero tengo la sensación de que lleva peluquín», comenzó diciendo Francisca, y añadió: «Si uno es calvo, es calvo, y si tiene pelo, tiene pelo. A lo mejor es su pelo, pero me ha dado la sensación de que lleva porque tiene complejo».

Juan, por su parte, dio un toque de atención al equipo de First Dates por el problema de audición de Francisca: «Me ha dado vergüenza molestar a las mesas de alrededor porque tenía que levantar la voz». Y fue más allá: «Hablar en voz alta es algo agotador». La velada seguía su curso y ambos estaban cada vez más convencidos de que entre ellos no podía surgir una relación.

Todo se hizo más evidente cuando Francisca reconoció ser una persona muy activa en el terreno sexual, y estaba segura de que Juan iba a ser incapaz de seguir su ritmo. Antes de la decisión final, la murciana se animó a hacer una incómoda pregunta a su cita: «¿Es tu pelo? Para la edad que tienes te veo mucho pelo». Él se sinceró: «Sí y no. Es una cosa natural y artificial. No es un peluquín, no se quita. Me puedes pegar un tirón que no lo vas a arrancar». Como era de esperar, los dos estuvieron de acuerdo en no tener una segunda cita con el otro.